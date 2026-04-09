Koniec rozejmu na Bliskim Wschodzie? Cieśnina nadal zablokowana, Iran rozczarowany

Maleją szanse na trwały pokój na Bliskim Wschodzie. Iran rozczarowany chaosem, mówi o łamaniu ustaleń porozumienia

Wczoraj, 8 kwietnia rano świat odetchnął z ulgą, bo Donald Trump wbrew swoim groźbom jednak nie zniszczył "całej cywilizacji". Ogłoszono za to, że USA i Iran zawarły wstępne porozumienie, że zaczyna się dwutygodniowe zawieszenie broni, a negocjacje ruszą 10 kwietnia w Pakistanie, który pośredniczył między walczącymi stronami. Niestety,m bardzo szybko okazało się, że każda ze stron przedstawia zupełnie inny obraz tego, co właściwie ustalono. Biały Dom twierdził, że Iran całkowicie zrezygnował ze wzbogacania uranu, a Teheran, że otrzymał zgodę Ameryki na to wzbogacanie. Pakistan ogłosił, iż zawieszenie broni dotyczy wszystkich, tymczasem Izrael dalej atakował Liban, choć Hezbollah wstrzymał ostrzały, a potem powiedział wprost, że rozejm nie obejmuje tego kraju. Biały Dom, zapewne pod tymi naciskami, potwierdził potem słowa płynące z Tel Awiwu. Opozycja w Izraelu grzmiała, że rząd Netanjahu został pominięty podczas negocjacji i mówiła o dyplomatycznej katastrofie, potem władze w Tel Awiwie temu zaprzeczały. Powstał kompletny chaos. Nie było nawet pewne, czy cieśnina Ormuz została już otwarta, czy może nie.

Iran znów wstrzymał ruch w cieśninie Ormuz, jako powód podano działania Izraela

Teraz wszystko wskazuje na to, że przez dziwne nieporozumienia dotyczące najważniejszych punktów rozejmu i przez niechęć Izraela do przerwania walk szanse na pokój zostały zaprzepaszczone, a przynajmniej kolejny raz mocno zmalały. „Trzy klauzule porozumienia zostały jawnie i wyraźnie naruszone. W takiej sytuacji dwustronne zawieszenie broni lub negocjacje są niedorzeczne” – napisał w nocy w mediach społecznościowych przewodniczący parlamentu Iranu Mohammad Bager Ghalibaf. Chodzi o zawieszenie broni w Libanie, prawo do wzbogacania uranu, a dodatkowo także o to, że w przestrzeni powietrznej Iranu również pojawił się dron. Times od Israel zresztą już wczoraj informował o tym, że Izrael miał zignorować zawieszenie broni do tego stopnia, że nie wstrzymał całkowicie nawet ataków na Iran. Hezbollah wznowił już ostrzały wobec tego, że Izrael zaczął strzelać. Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej ogłosił już ponowną blokadę statków w cieśninie Ormuz, a jako główny powód podano działania Izraela.

"Izraelscy urzędnicy są zaniepokojeni tymczasowym porozumieniem o zawieszeniu broni, jakie USA zawarły z Iranem"

Jak informował wczoraj CNN, powołując się na "izraelskie źródło zaznajomione ze sprawą", "izraelscy urzędnicy są zaniepokojeni tymczasowym porozumieniem o zawieszeniu broni, jakie USA zawarły z Iranem, poinformowało. (...). Izrael robi to jednak niechętnie: Izrael wciąż ma na liście kolejne cele i cele, które chciałby osiągnąć poprzez działania militarne w Iranie, podało źródło". Jak przypomina CNN, jeszcze w połowie marca Benjamin Netanjahu odmówił odpowiedzi na pytanie o to, czy Izrael przestanie atakować Iran, jeśli Trump wynegocjuje zawieszenie broni.

Chaos in Beirut as Israel carries out a wave of airstrikes across the country hitting what it said were more than 100 targets in ten minutes. pic.twitter.com/t0If72xogY— Will Christou (@will_christou) April 8, 2026

