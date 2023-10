Co się dzieje z twarzą Putina?! "Kości policzkowe wędrują". Szokujący widok

Wizyta 71-letniego Władimira Putina w Pekinie jest jego drugą oficjalną podróżą zagraniczną po tym, jak w marcu tego roku Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) wydał za nim list gończy w związku z prowadzonymi przez Rosję deportacjami dzieci ukraińskich. Wcześniej Putin odwiedził Kirgistan. Putin bierze w tej chwili udział w Forum Pasa i Szlaku odbywającym się w stolicy Chin, a chiński przywódca nie szczędzi w jego kierunku ciepłych słów. "Chiny i Rosja utrzymały bliską współpracę; wzajemne zaufanie między dwoma krajami stale się umacnia" - mówił w środę Xi Jinping.

Putin w Chinach? Prawda może być inna

Tymczasem w sieci aż huczy od plotek, że do Chin wcale nie poleciał Putin, tylko jego sobowtór. "Dubler został przyjęty w Chinach na najwyższym poziomie. W ciągu dnia spotykał się i komunikował z wieloma głowami państw, które traktowały go jak Władimira Putina. Najbardziej emocjonujące dla opiekunów sobowtóra było jednak jego spotkanie z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem, które ostatecznie przebiegło spokojnie i bez żadnych incydentów. Xi Jinping dyskretnie i z zainteresowaniem przyjrzał się dublerowi, być może próbując znaleźć różnice" - pisze autor kanału Generał SWR.

Dubler Putina po nieudanej operacji? "Wędrujące kości"

Na tym jednak nie kończy. Wygląda bowiem na to, że sobowtór Putina ma pewien odpychający defekt. "Mimo starannego przygotowania dublera do ważnego spotkania, różnice w stosunku do prawdziwego Putina były nadal widoczne. Winą były pływające kości policzkowe sobowtóra, które nie pozostają w miejscu i poruszają się w różnych kierunkach. Sobowtór miał początkowo mniej wyraziste kości policzkowe, które w wyniku operacji plastycznej zostały powiększone i upodobnione do kości policzkowych Putina, jednak nie można było dopilnować, aby pozostały nieruchome we właściwych miejscach. Dubler pojawił się więc przed Xi Jinpingiem z wędrującymi kośćmi policzkowymi. Nie wiadomo, co pomyślał Xi Jinping, gdy zobaczył sobowtóra prezydenta Rosji; być może zastanawiał się, jak poklepać tego Putina po policzku, aby nie uszkodzić trwale kruchej architektury nowo powstałej twarzy".

Putin: in the current conditions, close foreign policy coordination is in demand, the Russian Federation and China are building cooperation this wayThe Russian leader holds a meeting with the President of the People's Republic of China as part of the One Belt, One Road forum.… pic.twitter.com/McJMsyrsIx— Sprinter (@Sprinter99800) October 18, 2023

