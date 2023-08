Co się stanie, jeśli Putin wygra wojnę na Ukrainie? Ostrzeżenie pierwszej damy

Co będzie, jeśli Putin wygra wojnę na Ukrainie? "Będzie to najgorszy scenariusz dla całej ludzkości"

Wojna na Ukrainie trwa już półtora roku. Rozpoczęta wiosną kontrofensywa ukraińska przynosi pewne sukcesy, jednak większość ziem zagarniętych przez Rosję nadal nie została odbita. Do tego Władimir Putin zerwał umowę zbożową i atakuje magazyny ze zbożem w ukraińskich portach, szantażuje świat widmem głodu i wysokich cen żywności. Przywódcy państw Zachodu powtarzają, że będą wspierać Ukrainę tak długo, jak będzie to koniecznie. Czym to wszystko się skończy? Co by było, gdyby Rosja niestety pokonała Ukrainę i wygrała wojnę? Ostrzegła przed tym pierwsza dama Ukrainy w wywiadzie dla Independent. Zdaniem Ołeny Zełenskiej wygrana rosyjskiego dyktatora to najgorsze, co może się stać. Co dokładnie powiedziała pierwsza dama na temat takiego czarnego scenariusza?

Ołena Zełenska: "'Długo' nie jest słowem, którego powinniśmy używać. Powinniśmy użyć słowa 'szybciej'"

„Jeśli agresor wygra teraz, będzie to najgorszy scenariusz dla całej ludzkości" - powiedziała Ołena Zełenska w wywiadzie dla Independent. „Będzie to oznaczać, że globalne środki odstraszające nie działają. Oznacza to, że każdy, kto ma władzę, siłę i wystarczające możliwości finansowe, może robić, co chce”. Pierwsza dama Ukrainy wezwała Zachód do szybszych działań. „Ciągle słyszymy od naszych zachodnich partnerów, że będą z nami tak długo, jak to będzie konieczne. 'Długo' nie jest słowem, którego powinniśmy używać. Powinniśmy użyć słowa 'szybciej'" - ostrzegła Zełenska. Jak dodała, państwa Zachodu nie mogą się zmęczyć tą sytuacją, a Ukraina stara się „utrzymać całą demokratyczną równowagę na świecie”.

