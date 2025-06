Co teraz zrobi Iran? "Nie poddadzą się, USA mogą być wciągnięte w wojnę"

"The New York Times": Trudna decyzja przed przywódcami Iranu. Ale szanse na kapitulacje wobec żądań USA i Izraela nie są duże

Po druzgocącej fali izraelskich ataków na cele militarne, nuklearne i przywódcze w Iranie, Teheran – osłabiony, ale niepokonany – stoi przed pytaniem: co dalej? Według komentatora "The New York Times", małe są szanse na to, że Iran po prostu ugnie się pod żądaniami USA i Izraela, rezygnując ze swojego programu nuklearnego, a pewna możliwa decyzja Teheranu zwiększa szanse na czynny udział Amerykanów w wojnie.

Zmasowany cios i jego konsekwencje. To nie wystarczy Izraelowi?

Izrael uderzył w samo serce irańskiej infrastruktury wojskowej. Śmierć wysokich rangą generałów, zniszczenie części programu nuklearnego i kompromitacja sił obronnych pogłębiły chaos wewnętrzny. Ameryka widzi w tym szansę na wymuszenie uległości. "To wasza druga szansa", mówił Donald Trump, dając do zrozumienia, że negocjacje jeszcze są możliwe. Problem w tym, że dla ajatollahów taka kapitulacja byłaby politycznym samobójstwem - pisze "The New York Times". Ograniczenie programu jądrowego to nie tylko ustępstwo wobec wrogów, ale i potencjalna utrata legitymacji wewnętrznej.

Nic nie jest pewne, ale Iran mimo prób dyplomatycznego wyjścia z sytuacji może grać va banque

Jednak nic nie jest tu według "NYT" pewne i oczywiste, bo z drugiej strony uderzenie w amerykańskie cele czy arabskich sojuszników USA oznaczałoby prawdopodobnie otwartą wojnę z całym Zachodem, a na to osłabiony Iran może nie być gotów. Według amerykańskich dziennikarzy ewentualne konsekwencje ataku w Iranie to dokręcenie śruby autorytaryzmu, a do tego tym większa determinacja Teheranu do stworzenia bomby atomowej, by mieć czym odstraszać Izrael. Póki co Iran nie szuka pretekstu do eskalacji mimo gróźb skierowanych do wszelkich państw trzecich, które pomagałyby Izraelowi. Zdaniem analityka "NYT" Teheran szuka teraz sposobów na dyplomatyczne wyjście z sytuacji i zachowanie twarzy, jednak widzi też, że Izrael jest zdeterminowany. A jeśli Iran przeniesienia swoje instalacje nuklearne do położonych głęboko pod ziemią kryjówek, to tylko udział USA w wojnie pozwoliłby takie miejsca zniszczyć. Desperacja reżimu ajatollahów może teoretycznie doprowadzić do takiej sytuacji, ale wszelkie opcje są teraz na stole. Również te naprawdę bardzo złe.

Sonda Byłeś kiedyś w Izraelu? Tak Nie

At a Weak Moment, Iran Weighs Difficult Options in Responding to Israel. my take. @StevenErlanger https://t.co/IINxgplT5H— Steven Erlanger (@StevenErlanger) June 13, 2025

Quiz geograficzny. Jaki kraj kojarzy ci się z tą rzeczą? Odgadnij państwo na podstawie jednego słowa! Pytanie 1 z 20 My mówimy pizza, wy mówicie: Hiszpania Włochy Grecja Następne pytanie