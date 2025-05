Co wydarzy się 18 maja? Chodzi o Watykan i Leona XIV

To już koniec!

Oficjalna inauguracja pontyfikatu papieża Leona XIV odbędzie się 18 maja. Przybędzie para prezydencka z Polski

Od kilku dni mamy nowego papieża. Został nim kardynał Robert Prevost ze Stanów Zjednoczonych i przyjął imię Leona XIV. Chociaż już teraz pełni funkcję głowy Kościoła, to główna uroczystość rozpoczynająca jego czasy za Spiżową Bramą odbędzie się dopiero za tydzień, w następną niedzielę. Na 18 maja zaplanowano uroczystą oficjalną inaugurację pontyfikatu papieża Leona XIV, z kolei 21 maja odbędzie się pierwsza audiencja generalna. W uroczystościach inauguracyjnych weźmie udział według władz Rzymu ćwierć miliona osób, w tym wiele ważnych delegacji. Z Polski przybędą prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą.

Papież: Kościół powinien być "latarnią morską, która oświetla noce świata"

"Bóg, powołując mnie poprzez wasz głos na następcę pierwszego z apostołów, powierza mi ten skarb, abym z jego pomocą był jego wiernym szafarzem na rzecz całego mistycznego ciała Kościoła; tak aby Kościół był coraz bardziej miastem położonym na górze, arką zbawienia płynącą po falach historii, latarnią morską, która oświetla noce świata" - mówił Leon XIV podczas pierwszej odprawianej przez siebie papieskiej mszy. "Wezwaliście mnie, bym niósł ten krzyż i bym był błogosławiony przez tę misję. I wiem, że mogę liczyć na każdego z was, że będziecie ze mną podążać dalej jako Kościół, jako wspólnota przyjaciół Jezusa, jako wierzący, by głosić Dobrą Nowinę, by głosić Ewangelię".

Pope Leo XIV explains his choice of name:"... I chose to take the name Leo XIV. There are different reasons for this, but mainly because Pope Leo XIII in his historic Encyclical Rerum Novarum addressed the social question in the context of the first great industrial revolution.… pic.twitter.com/bI4F1EBIS8— Vatican News (@VaticanNews) May 10, 2025

