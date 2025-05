Światowa prasa o nowym papieżu! "Skromny człowiek przeniknięty miłością"

Co na świecie pisze się o wyborze kardynała Roberta Prevosta na papieża? Oto przegląd zagranicznej prasy

Kardynał Robert Francis Prevost z USA został wybrany na papieża i przyjął imię Leon XIV. To historyczne wydarzenie – pierwszy papież z Ameryki Północnej! Jak światowe media komentują ten wybór? Jakie nadzieje i obawy wiążą się z nowym pontyfikatem? Czy czeka nas rewolucja w Kościele, czy kontynuacja dotychczasowego kursu? Odpowiedzi na te pytania szukają dziś media na całym świecie, a wierni z zapartym tchem śledzą pierwsze kroki nowego przywódcy Kościoła Katolickiego. Jego pierwsze słowa – „Pokój niech będzie z wami wszystkimi” – niosą nadzieję na jedność i porozumienie w podzielonym świecie. Czy Leon XIV spełni te oczekiwania? Czas pokaże.

Kim jest nowy papież Leon XIV? Amerykański misjonarz zaskakuje świat!

Europejskie media podkreślają, że wybór Leona XIV to kontynuacja reform zapoczątkowanych przez papieża Franciszka. Jak pisze Hiszpański „El País”, nominacja Prevosta „interpretowana jest jako kontynuacja reformistycznego nastawienia poprzednika”. Oczekuje się, że nowy papież będzie kontynuował politykę Franciszka, choć w innym stylu. Francuski „Le Figaro” dodaje, że w osobie Prevosta „odnajduje się oczywiste pokrewieństwo z papieżem Franciszkiem i katolicyzmem społecznym”. Jednocześnie gazeta zauważa, że „jest w nim także coś z Benedykta XVI, w jego wewnętrzności i duchowej głębi”. Europejscy komentatorzy podkreślają, że Leon XIV jest Amerykaninem z Chicago o hiszpańsko-włoskich korzeniach, augustianinem i misjonarzem. „Le Figaro” nazywa go „człowiekiem Boga skromnym, wręcz nieśmiałym”, podkreślając jego pokorę i duchowość. Przypomina, że Prevost spędził wiele lat w Peru jako biskup diecezji Chiclayo. Media włoskie podkreślają, że nowy papież ma opinię sprawnego organizatora i duszpasterza. Komentuje się też symboliczny wymiar wyboru imienia – Leon XIV nawiązuje do Leona XIII, papieża przełomu XIX/XX w., który zasłynął encykliką Rerum Novarum o prawach pracowniczych i sprawiedliwości społecznej.

"Hiszpania odetchnęła" – obawy przed radykalną zmianą kursu Kościoła nie sprawdziły się

Europejskie media przyjmują wybór Prevosta z ulgą. W Hiszpanii podkreślono, że „España respira aliviada” – Hiszpania odetchnęła – ponieważ obawy przed radykalną zmianą kursu Kościoła nie sprawdziły się. Rząd w Madrycie, rodzina królewska, większość partii oraz episkopat zgodnie pochwalili wybór, doceniając jego hiszpańskie korzenie i dalsze prowadzenie otwartej linii papieża Franciszka. Jednocześnie europejscy obserwatorzy zwracają uwagę na stojące przed Leonem XIV wyzwania: konieczność dalszej reformy Kurii Rzymskiej oraz rozliczenia skandali nadużyć. Niemiecka i francuska prasa przypomina, że nowy papież nie jest obciążony „kurialnymi układami” i dlatego mógł zyskać poparcie kardynałów spoza Watykanu. Pojawiają się jednak pierwsze krytyczne głosy – m.in. media hiszpańskojęzyczne odnotowały, że jako biskup w Peru Prevost spotkał się z zarzutem tuszowania nadużyć.

Ameryka Łacińska: Duma z misjonarza i kontynuatora Franciszka

W Ameryce Łacińskiej wybór nowego papieża odebrano z entuzjazmem, ponieważ Prevost przez dwie dekady służył w Peru i zna realia regionu. Latynoamerykańskie media podkreślają jego „podwójną tożsamość”. W Peru wieść o wyborze przyjęto z zaskoczeniem i nadzieją. „Mam nadzieję, że będzie kontynuował linię Franciszka” – powiedział jeden z peruwiańskich wiernych. Kontynuacja dzieła papieża z Argentyny to częsty wątek latynoskich komentarzy – Prevost był bliskim współpracownikiem Franciszka i uchodzi za człowieka o „reformistycznym usposobieniu”.

Latynoamerykańska prasa zwraca uwagę na pierwsze gesty nowego papieża, część swojego pierwszego przemówienia wygłosił po hiszpańsku

Latynoamerykańska prasa zwraca uwagę na pierwsze gesty nowego papieża wobec regionu. Leon XIV część swojego pierwszego przemówienia wygłosił po hiszpańsku, zwracając się do Peruwiańczyków: „...pozdrowienie dla wszystkich, a w szczególności dla mojej ukochanej diecezji Chiclayo w Perú”. Te słowa wywołały entuzjazm w peruwiańskiej diecezji Chiclayo, gdzie wierni poczuli, że „ich” biskup stał się papieżem. Wiele uwagi poświęcono latynoskim korzeniom kulturowym Prevosta. Jako hiszpańskojęzyczny papież z doświadczeniem pracy w biednych regionach Peru, jest on postrzegany jako ktoś, kto rozumie problemy globalnego Południa. Rząd Meksyku pogratulował nowemu papieżowi. Claudia Sheinbaum, będąca faworytką na następczynię prezydenta, stwierdziła, że pontyfikat Prevosta zbiega się z wizją „humanistycznej konwergencji” promowanej przez jej rząd.

Ameryka Północna: Historyczny papież i narodowa duma

W Stanach Zjednoczonych i Kanadzie wybór pierwszego w historii papieża rodem z USA wywołał euforię i poczucie dumy narodowej. Amerykańscy katolicy cieszą się z faktu, że „Habemus Papam” zabrzmiało tym razem dla kardynała z Chicago. „Nie sądzę, by ktokolwiek myślał, że papież będzie Amerykaninem” – przyznała senator Susan Collins.Prezydent Donald Trump złożył nowemu papieżowi osobiste życzenia na swojej platformie Truth Social. „Gratulacje dla kardynała Roberta Prevosta, który właśnie został papieżem. To wielki zaszczyt wiedzieć, że jest on pierwszym papieżem Amerykaninem. Co za emocje i co za wielki honor dla naszego kraju” – napisał Trump. W podobnym tonie wypowiedział się poprzedni prezydent, Barack Obama, który wraz z małżonką przesłał nowemu papieżowi serdeczne gratulacje. Dla wielu amerykańskich katolików wybór Prevosta ma znaczenie symboliczne: Kościół w USA, często postrzegany jako peryferyjny wobec europejskiego centrum, teraz znalazł się w samym sercu Watykanu. Amerykańscy biskupi przyjęli wybór z radością – szef Konferencji Episkopatu USA przekazał w imieniu wiernych gratulacje i zapewnienie modlitwy za nowego papieża, podkreślając jego „służbę Kościołowi powszechnemu” i wierność duchowi misyjnemu.

Azja: Dialog z Chinami i echo Franciszka w Indiach

W Azji wybór nowego papieża został przyjęty z zainteresowaniem. Chiny, gdzie Kościół katolicki działa w trudnych warunkach, zareagowały szybko i oficjalnie. Pekin pogratulował Leonowi XIV wyboru na „przywódcę Kościoła katolickiego”, zaznaczając, że Chiny mają nadzieję kontynuować „dialog” z Watykanem.

W krajach azjatyckich z dużą populacją katolicką, takich jak Filipiny czy Indie, nowego papieża przyjęto z radością i nadzieją. Filipiny, będące największym katolickim krajem Azji, świętowały wybór Leona XIV mszami dziękczynnymi. Z kolei w Indiach komentatorzy zwrócili uwagę na kontynuację linii Franciszka.Bliski Wschód i regiony muzułmańskie Azji także z uwagą obserwują nowego papieża. Katolicka mniejszość na Bliskim Wschodzie ma nadzieję, że Leon XIV będzie kontynuował wysiłki Franciszka na rzecz pokoju w tych krajach.

Afryka: Wezwania do pokoju i sprawiedliwości

Afryka, gdzie Kościół katolicki dynamicznie się rozwija, również głośno zareagowała na wybór nowego papieża. Przywódcy afrykańskich państw niemal jednogłośnie wyrazili radość i nadzieję na pontyfikat naznaczony pokojem, jednością i sprawiedliwością. Prezydent Kenii William Ruto wystosował do nowego papieża szczególnie poruszający apel, prosząc, by Leon XIV stanowczo bronił pokoju, sprawiedliwości i godności każdego człowieka.

Afrykańscy komentatorzy kościelni zauważają, że kolejny papież spoza Europy to dla Afryki pozytywny znak: papiestwo staje się coraz bardziej globalne, a problemy krajów rozwijających się znajdują się wysoko na agendzie Watykanu.

Pope Leo XIV — born in Chicago, IL — is the first American pope in history. pic.twitter.com/nhmqrcscXY— The Athletic (@TheAthletic) May 8, 2025

Quiz: historia papieży. Sprawdź swoją wiedzę! Pytanie 1 z 12 Który papież zrzekł się urzędu w 2013 roku? Benedykt XVI Jan Paweł I Paweł VI Jan Paweł II Następne pytanie