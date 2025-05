i Autor: Vatican Media

Mamy nowego papieża

Papież Leon XIV odwiedził grób Franciszka! Wzruszająca modlitwa

Papież Leon XIV niespodziewanie odwiedził rzymską bazylikę Matki Bożej Większej, gdzie modlił się przy grobie papieża Franciszka. Ojciec Święty samotnie klęczał przy nagrobku swojego wieloletniego dobrego znajomego i autorytetu, kogoś, kto znacząco przyczynił się do tego, że właśnie on został papieżem. W pierwszych przemówieniach kard. Robert Prevost wielokrotnie nawiązywał do dziedzictwa swojego poprzednika.