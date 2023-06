Córka Daniela Craiga jak dziewczyna Bonda! Ella zachwyca w bikini

Córka Jamesa Bonda jak Ursula Andress! Ella Loudon pokazała się z muszlą w białym bikini

Dziewczyny Bonda od dziesięcioleci są ikonami seksapilu. A za najpiękniejszą partnerkę Agenta 007 uchodzi Ursula Andress. Aktorka wcieliła się w seksowną Honey Ryder w filmie "Doktor No" z 1962 roku. Grała tam u boku Seana Connery. Scena, w której piękna poławiaczka muszli wychodzi z wody w białym bikini przeszła do historii kina. Niejedna gwiazdka marzy o tym, by wyłaniać się z oceanu równie stylowo! Legendarna scena najwyraźniej przypadła też do gustu... córce Jamesa Bonda! Ella Loudon (31 l.), córka Daniela Craiga, pokazała na swoim koncie na Instagramie zdjęcie, które z pewnością jest odtworzeniem słynnej sceny z "Doktora No". Piękna Ella ma na sobie białe bikini, a w ręku trzyma muszlę niczym Ursula Andress w 1962 roku. Efekt? Zdaniem zachwyconych fanów od 31-latki nie sposób oderwać wzroku!

Kim jest Ella Loudon? Dorosła córka Daniela Craiga i jego pierwszej żony

Ella to córka Daniela Craiga i jego pierwszej żony Fiony Loudon. Craig był jej mężem zaledwie przez dwa lata, od 1992 do 1994 roku. Obecnie jest żonaty z Rachel Weisz, ma z nią pięcioletnią córkę. Ella próbuje sił w aktorstwie i modellingu. Niedawno towarzyszyła ojcu podczas gali zamykającej imprezę BFI Film Festival. Daniel Craig grał Jamesa Bonda w pięciu filmach z tej serii: Casino Royale (2006), Quantum of Solace (2008), Skyfall (2012), Spectre (2015) i Nie czas umierać (2021).

