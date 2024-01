Córka Putina przerywa milczenie. Słowa 39-latki mogą szokować

Przystojny gwiazdor "Słonecznego patrolu" bezdomny? Wcześniej zostawiła go znana żona

Po wybuchu wojny na Ukrainie wzrosło zainteresowanie otoczeniem Władimira Putina. Zachodni i nie tylko dziennikarze publikowali wiele tekstów na temat oficjalnych i tych mniej oficjalnych doniesień dotyczących życia prywatnego rosyjskiego prezydenta, którego on sam pilnie strzeże. Nawet dwie dorosłe dziś córki, które ma z byłą żoną Ludmiłą Putiną, nie zostały nigdy oficjalnie pokazane światu jako dzieci Putina, nie wspominając o trzech innych rzekomych synach i córkach rosyjskiego przywódcy, będących nadal jedynie przedmiotem plotek. W 2016 roku "The New York Times" pisał o Marii Woroncowej (39 l.), drugiej obok Katii (38 l.) córce Putina i Ludmiły Putiny. Dziennikarze informowali wtedy, że Maria ma męża Holendra, który znalazł zatrudnienie w Gazpromie i następnie stworzył firmę consultingową. Potem para rozwiodła się, a Woroncowa znalazła sobie nowego, 35-letniego dziś partnera. Maria jest genetykiem ze specjalnością pediatryczną i planowała otworzyć wielkie centrum medyczne w Sankt Petersburgu, ale te plany zostały pokrzyżowane przez sankcje.

Maria Woroncowa: "Dla nas wartość życia ludzkiego jest wartością najwyższą. Rosja jest społeczeństwem skupionym na człowieku"

Teraz Maria Woroncowa udzieliła rzadkiego wywiadu, który jest szeroko cytowany i komentowany na świecie! Maria Woroncowa (39 l.) w rozmowie z należącym do władz Moskwy serwisem Medtech.Moscow wypowiedziała słowa, które mogą naprawdę mocno zdziwić. Oto, co powiedziała odpytującemu ją dyrektorowi Medtech.Moskwa Wiaczesławowi Szuleninowi podczas rozmowy na temat sztucznej inteligencji: "Dla nas wartość życia ludzkiego jest wartością najwyższą. Rosja jest społeczeństwem skupionym na człowieku". Wywiad ukazał się m.in. w rosyjskim serwisie Vkontakte, gdzie w krótkim czasie uzyskał 225 tys. wyświetleń. W mediach społecznościowych liczni komentujący wywiad piszą, że słowa Woroncowej w kontekście wojny na Ukrainie brzmią co najmniej dziwnie.

