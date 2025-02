Czołgi na ulicach. Panika i obawa o zamach stanu. "Nie wyglądało to na ćwiczenia"

Autor:

Czołgi na ulicach stolicy Zimbabwe. "Nie wyglądało to na ćwiczenia"

Na ulicach Harare pojawiło się w środę (19 lutego) kilkadziesiąt czołgów i transporterów opancerzonych. Świadek w rozmowie telefonicznej z PAP powiedział, że doliczył się co najmniej 20 czołgów w prestiżowej dzielnicy stolicy - Borrowdale. Pojawiły się spekulacje, że może dojść do próby obalenia prezydenta Zimbabwe Emmersona Mnangagwy.

Świadek w rozmowie telefonicznej z PAP powiedział, że doliczył się co najmniej 20 czołgów w prestiżowej dzielnicy stolicy - Borrowdale. Po południu stronnicy Mnangagwy starali się opanować panikę i we wpisach w mediach społecznościowych uspokajali, że „armia przeprowadzała rutynowe ćwiczenia”. Wieczorem również rzecznik prezydenta George Charamba, napisał na swoim koncie X: „Wspierajcie swoje Siły Obronne Zimbabwe, ZDF, podczas gdy przechodzą one przez rutynowe sprawdzanie, czy wszystkie ich systemy bojowe są w doskonałym stanie!!!”.

Nie wyglądało to na ćwiczenia. Żołnierze towarzyszący czołgom wyglądali na bardzo zdeterminowanych, ale byli też skupieni na dowódcy, który nie rozstawał się z telefonem. Uzbrojeni byli jak na czas wojny. To z pewnością demonstracja, ale nie wiadomo, której strony.

– stwierdził rozmówca PAP.

Prezydent Zimbabwe zostanie obalony? Oskarżenia o korupcję

Obecność wojska na ulicach Harare zbiegła się w czasie z trwającymi od tygodni silnymi napięciami w rządzącej partii Zanu PF. Część weteranów wojny wyzwoleńczej, najbardziej uprzywilejowanej w kraju grupy społecznej, wzywa prezydenta Emmersona Mnangagwę do oddania władzy, oskarżając go o korupcję i fatalną politykę gospodarczą. Inna grupa zachęca go do zmiany konstytucji i ubiegania się o trzecią kadencję. W mediach coraz częściej pojawiają się informacje o walce o władzę między Mnangagwą a wiceprezydentem Constantino Chiwengą.

Większość Zambijczyków dobrze pamięta podobną sytuację z 2017 r., gdy czołgi na ulicach Harare poprzedziły obalenie ówczesnego prezydenta Roberta Mugabe.

Ponure nastroje w Zimbabwe podsycane są przez rozpowszechniane w mediach społecznościowych, między innymi na Instagramie, przepowiednie bardzo popularnego i szanowanego w kraju proroka, Iana Ndlovu, mówiącego, że w Zimbabwe dojdzie wkrótce do „nieuchronnego zderzenia dwóch rozpędzonych pociągów”. Inny równie popularny prorok powiedział wprost, że kraj będzie świadkiem kolejnego zamachu stanu, ale tym razem ze znacznym rozlewem krwi. Te wystąpienia proroków mają w Zimbabwe dziesiątki tysięcy odsłon.