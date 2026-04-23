Czołowe zderzenie dwóch pociągów o świcie! Są ranni

W Danii doszło do czołowego zderzenia dwóch pociągów podmiejskich na północ od Kopenhagi.

W wypadku rannych zostało co najmniej 17 osób, w tym cztery w stanie krytycznym.

Co doprowadziło do tej tragedii i jakie są najnowsze informacje?

Przerażający wypadek kolejowy. Dwa pociągu zderzyły się czołowo

Agencja Reutera podawała rano, że na razie nie ma konkretnej liczby rannych. "Mówi się, że poszkodowanych jest od pięciu do dziesięciu" - czytamy. Do zdarzenia doszło na północ od Kopenhagi, na linii kolejowej łączącej miasta Hillerod i Kagerup. Jak przekazują lokalne media, w czwartek (23 kwietnia) rano zderzyły się tam czołowo dwa podmiejskie pociągi.

"Wygląda to brutalnie"

"Wśród pasażerów są ranni. Wszyscy opuścili pociągi, więc nikt nie jest uwięziony. Na miejsce zdarzenia wysłano ratowników" – poinformował rzecznik straży pożarnej w Kopenhadze. Duński nadawca DR przekazał, że cztery osoby są w stanie krytycznym. Reporterka, która pojechała na miejsce, relacjonuje, że wygląda to bardzo źle. "Wokół są porozrzucane części pociągów, fotele dla pasażerów są połamane".

Na trasach z Hillerod do Tisvildeleje i z Hillerod do Kagerup uruchomiono autobusy zastępcze. Dziennikarze, powołując się na informacje od służb, przekazali po godz. 8.30, że liczba rannych urosła do 17. Pociągi w momencie zderzenia jechały z bardzo dużą prędkością.

Na zdjęciach publikowanych w mediach widać, że przednie części składów pociągów są mocno pokiereszowane. Na miejscu trwa szeroko zakrojona akcja ratunkowa, z udziałem karetek pogotowie oraz śmigłowca duńskich sił powietrznych.