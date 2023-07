Data wejścia Ukrainy do NATO? "Można określić orientacyjną datę"

Kiedy Ukraina wejdzie do NATO? Hiszpański generał uważa, że podanie orientacyjnej daty byłoby możliwe

Podczas szczytu w Wilnie Ukraina otrzymała obietnicę od Jensa Stoltenberga, że w przyszłości zostanie członkiem NATO. Póki co przyszłość nieokreślona, ponieważ NATO nie może przyjąć w swoje szeregi państwa będącego w stanie wojny. "Nie ustalono żadnych ram czasowych przyjęcia Ukrainy do Sojuszu, bo proces akcesji do NATO zawsze opierał się na spełnianiu wymogów" - mówił sekretarz generalny NATO. Czy orientacyjną datę przyjęcia Ukrainy do NATO można określić już teraz? Hiszpański generał dywizji piechoty w stanie spoczynku Vicente Diaz de Villegas uważa, że tak. Ma jednak jedno ważne zastrzeżenie. O swoich zapatrywaniach na kwestie członkostwa Ukrainy w NATO powiedział w rozmowie z PAP.

„Integracja Kijowa ze strukturami Sojuszu Północnoatlantyckiego może być szybsza niż nam się obecnie wydaje"

Jak uważa gen. Vicente Diaz de Villegas, podczas szczytu w Wilnie było za wcześnie, by podać konkretną datę przyjęcia Ukrainy do NATO, choć taką orientacyjną datę można by już dziś określić. Wojna na Ukrainie trwa, więc na podawanie konkretnych terminów jest za wcześnie, ale zdaniem wojskowego Kijów z pewnością prędzej czy później do Sojuszu dołączy. „Integracja Kijowa ze strukturami Sojuszu Północnoatlantyckiego może być szybsza niż nam się obecnie wydaje. Uzależniona jest ona od trwającej wojny z Rosją oraz od wsparcia NATO dla ukraińskiej armii” - powiedział generał Diaz de Villegas.

We continue our very successful agreement on security guarantees for Ukraine on its way to NATO by preparing treaties with countries... bilateral treaties. Only a day after Vilnius, six countries have already joined the seven largest democracies of the world with which we agreed… pic.twitter.com/Iv8ADqpIJu— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 13, 2023

