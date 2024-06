Demi Moore znalazła dwa razy młodszego! 62-latka poderwała 35-letniego piosenkarza

62-letnia Demi Moore łączona z niemal dwukrotnie młodszym mężczyzną! 35-letni Joe Jonas zauroczył aktorkę

Nowe gorące plotki w wielkim świecie! "Page Six" zdradza, że Demi Moore (62 l.) znów poczuła motylki w brzuchu. Podobno na celowniku wiecznie ponętnej gwiazdy filmu "Niemoralna propozycja" znalazł się młodszy od niej o 27 lat Joe Jonas (35 l.), niegdysiejszy idol nastolatek z zespołu Jonas Brothers, obecnie rozwodzący się z żoną. Para poznała się lepiej podczas ostatniego pobytu w Cannes na południu Francji. Ostatnio widziano ich roześmianych i wpatrzonych w siebie nawzajem w Hotel du Cap w Antibes we Francji, a także na koncercie Joego Jonasa w Cannes, gdzie Demi zmysłowo tańcowała do jego piosenki. „Demi i Joe zaprzyjaźnili się. Mają wspólnych znajomych i połączyła ich pewna więź” – podało jedno ze źródeł. Inny informator potwierdził "Page Six", że znajomość Demi Moore i Joego Jonasa już nabrała romantycznego charakteru. Oficjalnie gwiazdy jeszcze niczego nie potwierdzają. Pasują do siebie? Zobacz zdjęcia i oceń sam!

Demi Moore. Kariera, córki, mężowie i kochankowie

Demi Moore zaczynała karierę aktorską jako nastolatka. W latach osiemdziesiątych grała w serialu ABC "Szpital miejski" ("General Hospital"). Przełom w karierze Demi Moore nastąpił w 1990 roku, kiedy u boku Patricka Swayze Molly Jensen w sławnym w melodramacie "Uwierz w ducha". Najsłynniejsza rola Demi to postać Diany Murphy z filmu "Niemoralna propozycja" (1993) z Robertem Redfordem, do dziś pamiętamy też występ Demi w filmie Striptiz (1996). Za dwie ostatnie role Demi Moore doczekała się jednak... Złotej Maliny. Życie prywatne aktorki było niezwykle burzliwe. Miała trzech mężów, w tym Bruce'a Willisa (1987-2000), z którym ma cztery dorosłe dziś córki, oraz młodszego o 16 lat aktora Ashtona Kutchera. Z tym drugim rozwiodła się w 2016 roku. Spotykała się też m.in. z Leonardo DiCaprio, Bradem Pittem, wokalistą Red Hot Chili Peppers Anthonym Kiedisem i Colinem Farrellem.

