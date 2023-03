Dentysta otruł żonę, bo zakochał się w ortodontce?! Szokujący proces!

Dentysta usłyszał zarzut zamordowania żony, Podtruwał ją arszenikiem i cyjankiem potasu, bo zakochał się w ortodontce

Szokujący mord w świecie dentystów i ortodontów! Do tego wstrząsającego zabójstwa doszło w amerykańskim stanie Kolorado. W mieście Aurora mieszkała z pozoru szczęśliwa rodzina - szanowany dentysta James Toliver Craig, jego żona Angela i sześcioro ich dzieci. Jak pisze dziś "New York Post", który zbadał sprawę, nie jest jasne, kiedy ojciec rodziny nawiązał romans z koleżanką z branży. Być może poznał 49-letnią ortodontkę Karin podczas którejś z konferencji naukowych? W każdym razie szybko zaczęli wymieniać pełne namiętności SMS-y. A James Toliver Craig, jak potem ujawniło śledztwo, wyszukiwał na Youtube filmy o tym, jak sporządzić truciznę i jak otruć kogoś tak, by nikt się nie zorientował, że doszło do zabójstwa...

Trucizna znaleziona w paczce zaadresowanej do dentysty. Mężczyzna został aresztowany

Po jakimś czasie koledzy z pracy Angeli Craig ze zdumieniem słuchali, jak kobieta opowiada o swoim złym samopoczuciu i dziwnych podejrzeniach. Od jakiegoś czasu szejki, które piła przed ćwiczeniami na siłowni, dziwnie smakowały. Jednocześnie kobieta zaczęła czuć się fatalnie. Angela pisała o tym nawet do męża. "Nie otrułem cię" - napisał nawet dentysta. W końcu kobieta trafiła do szpitala. Gdy umierała, mąż zabawiał się z kochanką. W końcu lekarze stwierdzili śmierć mózgu i Angelę odłączono od aparatury. Koledzy z gabinetu dentystycznego też nabrali podejrzeń i postanowili sprawdzić pewną paczkę, która przybyła do Jamesa. Znaleźli tam truciznę i wezwali policję. Mężczyznę aresztowano i usłyszał zarzut morderstwa pierwszego stopnia. Grozi mu dożywocie. Wszystko wskazuje na to, że kochanka nie miała pojęcia o otruciu żony.

Porn-Obsessed Dentist Poisoned Wife To Shack Up With Mistress James Craig laced his wife Angela’s protein shakes with toxic substances bought online. While the mother-of-six was hospitalized in Colorado, he flew in his orthodontist mistress from Texas to comfort him. Craig… pic.twitter.com/Jm8rAg2Cq6— TheRealBiffBifford 🇺🇸 (@TBifford) March 21, 2023

