Dolly Parton poważnie chora! "Módlcie się za nią"

Dolly Parton ma kłopoty ze zdrowiem, odwołuje koncerty. Siostra apeluje o modlitwę

"Wczoraj całą noc modliłam się za moją siostrę Dolly. Wielu z Was wie, że ostatnio nie czuje się najlepiej. Naprawdę wierzę w moc modlitwy i zostałam poproszona o to, by wszyscy, którzy ją kochają, zostali wojownikami modlitwy i modlili się ze mną. Jest silna, kochana i dzięki wszystkim modlitwom, które za nią zanoszę, wiem w głębi serca, że ​​wszystko będzie dobrze. Powodzenia, moja siostrzyczko Dolly. Wszyscy Cię kochamy!". Taki wpis pojawił się wczoraj, 7 października na Facebookowym koncie Freidy Parton, siostry Dolly Parton. 79-letnia gwiazda muzyki country rzeczywiście nie czuła się ostatnio najlepiej. Niedawno piosenkarka ogłosiła, że ​​ze względów zdrowotnych przekłada daty swoich występów w ramach rezydencji w Las Vegas. Nie sprecyzowała jednak, co dokładnie jej dolega. W przeszłości Dolly Parton miała kłopoty z kamieniami nerkowymi, dziesięć lat temu plotkowano nawet o raku żołądka, ale gwiazda dementowała te doniesienia.

Potem siostra Parton złagodziła wypowiedzi. "Nie chciałam nikogo przestraszyć"

Wpis Freidy Parton wywołał lawinę komentarzy fanów wyrażających zmartwienie stanem zdrowia gwiazdy country, zaczęły też pojawiać się artykuły na ten temat. Wtedy siostra piosenkarki zaczęła nieco łagodzić swój przekaz. "Chcę coś wyjaśnić. Nie chciałam nikogo przestraszyć ani sprawić, by zabrzmiało to tak poważnie, prosząc o modlitwę za Dolly. Czuła się trochę niedobrze, a ja po prostu poprosiłam o modlitwę, bo głęboko wierzę w moc modlitwy. To była po prostu prośba młodszej siostry o modlitwę za swoją starszą siostrę. Dziękuję wam wszystkim za wsparcie. Wasza miłość naprawdę wiele zmienia" - napisała parę godzin temu Freida Parton.

Kim jest Dolly Parton? Ikona country urodzona w Tennessee

Dolly Parton urodziła się 19 stycznia 1946 roku w stanie Tennessee. Jest jedną z najbardziej znanych i wpływowych artystek muzyki country na świecie. Zasłynęła takimi przebojami jak „Jolene”, „9 to 5”, „I Will Always Love You” (później spopularyzowanym przez Whitney Houston) czy „Coat of Many Colors”. Napisała setki piosenek, zdobyła dziesiątki nagród Grammy i została wprowadzona do Country Music Hall of Fame. Poza muzyką znana jest z działalności charytatywnej — m.in. programu Imagination Library, który przekazał miliony darmowych książek dzieciom na całym świecie. Jest także właścicielką parku rozrywki Dollywood w Tennessee.

