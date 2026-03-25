Dom Jana Pawła II wystawiony na sprzedaż! Cena przyprawia o zawrót głowy

Mieszkał tam Karol Wojtyła, teraz budynek można kupić. "Historyczny pałac z kościołem i prywatnym ogrodem na sprzedaż"

W Rzymie wystawiono na sprzedaż zabytkowy budynek, w którym niegdyś mieszkał młody Jan Paweł II. Chodzi o XVII-wieczną kamienicę, w której w latach 1946–1948 żył ksiądz Karol Wojtyła. Cena nieruchomości to około 30 milionów euro! Budynek znajduje się w samym centrum miasta, niedaleko Kwirynału. To dawna siedziba Papieskiego Kolegium Belgijskiego. Informację o sprzedaży podały włoskie media, a ogłoszenie pojawiło się w ofercie agencji zajmującej się luksusowymi nieruchomościami. To właśnie tam przyszły papież Jan Paweł II mieszkał podczas studiów w Rzymie. Uczył się wtedy na Papieskim Uniwersytecie Angelicum. Sam budynek jest duży i robi wrażenie. Ma ponad 3,5 tysiąca metrów kwadratowych powierzchni. Składa się z sześciu kondygnacji i około 40 pomieszczeń. W środku znajduje się dziedziniec z prywatnym ogrodem, a nawet kościół.

Papieskie Kolegium Belgijskie zostało zamknięte w latach 70. XX wieku. Dziś budynek ma prywatnego właściciela

Historia tego miejsca sięga początku XVII wieku. Wtedy hiszpańscy karmelici bosi kupili kilka budynków i stworzyli tam klasztor. Kilkadziesiąt lat później, w 1711 roku, powstał także niewielki kościół. Zakonnicy mieszkali tam do początku XIX wieku. Musieli opuścić klasztor w 1809 roku, gdy Rzym znalazł się pod okupacją francuską. Później budynek zmieniał funkcje. W 1846 roku powstało tam Papieskie Kolegium Belgijskie. Działało przez wiele lat, ale zostało zamknięte w latach 70. XX wieku. Powodem był spadek liczby seminarzystów z Belgii. Dziś budynek ma prywatnego właściciela i został wystawiony na sprzedaż. To miejsce wyjątkowe, zwłaszcza dla wielu Polaków ma też dodatkowe znaczenie. To jedno z miejsc związanych z młodością Karola Wojtyły, z czasów, zanim został papieżem.

In vendita a Roma palazzo del ‘600, dove studiò papa Wojtyla, a due passi dal Quirinale: 30 milioni https://t.co/uTQ58i3MWY pic.twitter.com/m1z5MziuvD— Repubblica Roma (@rep_roma) March 24, 2026

In vendita a Roma il palazzo che fu sede del Pontificio Collegio belga. Per due anni vi visse anche Wojtyla. Trenta milioni la richiesta #ANSA https://t.co/yLDW5pmg6I— Ansa Toscana (@AnsaToscana) March 24, 2026

