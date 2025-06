Donald Trump był na taśmach Epsteina?! Wojna z Elonem Muskiem nabiera rozpędu!

Brzozy od Putina, ogórki z Kremla. Rosyjskie towary wciąż płyną do Europy. „Łamiemy sankcje”

Prezydent USA Donald Trump w czwartek przyznał, że nie wie, czy nadal będzie miał dobre relacje z miliarderem Elonem Muskiem, który krytykuje jego projekt ustawy budżetowej. Przyznał, że jest "bardzo rozczarowany" swoim byłym bliskim doradcą. Trump powiedział, że wolałby, gdyby Musk krytykował osobiście jego, a nie prezydencką "wielką, piękną ustawę". - Mieliśmy z Elonem świetne relacje. Nie wiem, czy tak będzie nadal (...) Jestem bardzo rozczarowany Elonem. Bardzo mu pomogłem - powiedział w rozmowie z dziennikarzami w Gabinecie Owalnym. Przyznał, że jest "bardzo zaskoczony" krytyką ze strony Muska. - Mówił o mnie piękne rzeczy, nosił czapkę z napisem Trump miał rację w każdej sprawie. A ja mam rację w sprawie wielkiej, pięknej ustawy - podkreślił Trump. Prezydent uznał, że Musk jest niezadowolony z tego, że projekt ustawy przewiduje odebranie ulg podatkowych przy zakupie pojazdów elektrycznych.

- Elon Musk oszalał - napisał później w swojej sieci społecznościowej Truth Social. Na reakcję szybko nie trzeba było czekać, akcje Tesli spadły ponad 14 proc.Bloomberg poinformował, że prezes Tesli stracił w jeden dzień... 34 mld dolarów!

Musk natychmiast zamieścił w serwisie X serię wpisów w odpowiedzi na słowa prezydenta. - Wszystko mi jedno - oświadczył miliarder i nazwał projekt "wielką, brzydką ustawą". Napisał też, że bez niego Trump przegrałby wybory. Najmocniejsze zachował jednak na później! - Czas zrzucić naprawdę wielką bombę. Donald Trump jest w aktach Epsteina. "To jest prawdziwy powód, dla którego nie zostały one upublicznione. Miłego dnia, DJT – Elon Musk na platformie X. - Oznacz ten wpis na przyszłość. Prawda wyjdzie na jaw - dodał.

Trump będąc rzekomo na "liście Epsteina", w domyśle został szokująco oskarżony o bycie na liście osób wykorzystujących nieletnie dziewczyny oferowane przez miliardera Jeffreya Epsteina. Prezydent USA znał się niegdyś z Epsteinem, ale nigdy nie pojawiły się dowody, by brał udział w jego zbrodniach. Musk zapowiedział też poparcie wezwania do impeachmentu Trumpa i zastąpienia go wiceprezydentem J.D. Vancem.

Reporterka Politico Dasha Burns przeprowadziła krótką rozmowę telefoniczną z Donaldem Trumpem i zapytała prezydenta o słowa Elona Muska. Ten miał odpowiedzieć, że wszystko jest w porządku i że "idzie bardzo dobrze, jak nigdy przedtem". Według portalu doradcy Trumpa przekonali prezydenta do złagodzenia temperatury sporu i zaplanowali na piątek pojednawczą rozmowę telefoniczną między nimi. Musk również wysłał sygnały, że chce się pogodzić. Odpowiadając na wpis anonimowego użytkownika platformy X ubolewającego nad publiczną kłótnią Trumpa i Muska i doradzającego im "otrzeźwienie i wykonanie kroku w tył na kilka dni", Musk ocenił, że jest to "dobra rada".

