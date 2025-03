Trump: Byłaby to okropna masakra, jakiej nie widziano od II wojny światowej

Wczoraj odbyliśmy bardzo dobre i produktywne rozmowy z prezydentem Rosji Władimirem Putinem i jest bardzo duża szansa, że ta okropna, krwawa wojna w końcu dobiegnie końca - napisał Donald Trump na portalu społecznościowym Truth Social. - ALE W TEJ CHWILI TYSIĄCE UKRAIŃSKICH ŻOŁNIERZY SĄ CAŁKOWICIE OKRĄŻONE PRZEZ ROSYJSKIE WOJSKO I ZNAJDUJĄ SIĘ W BARDZO ZŁEJ I NIEBEZPIECZNEJ SYTUACJI (w obwodzie kurskim w Rosji - PAP). Usilnie prosiłem prezydenta Putina o oszczędzenie ich życia. Byłaby to okropna masakra, jakiej nie widziano od II wojny światowej. Niech Bóg błogosławi ich wszystkich!!! - dodał.

Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt wyjaśniła, że wpis Trumpa dotyczy czwartkowych rozmów specjalnego wysłannika Steve'a Witkoffa z Putinem w Moskwie. Dodała, że do rozmowy prezydentów dotąd nie doszło. - Wczorajszy dzień był produktywny dla Stanów Zjednoczonych Ameryki i dla świata pod względem pokoju. Nigdy nie byliśmy tak blisko pokoju - oznajmiła, zwracając się do dziennikarzy przed Białym Domem. Powiedziała też, że prezydent Trump "wywiera presję na prezydenta Putina i Rosjan, by przyjęli propozycję zawieszenia broni".

Wojna na Ukrainie. Aktualna sytuacja w obwodzie kurskim

Ostatnie doniesienia Sztabu Generalnego Ukrainy nie mówią o całkowitym okrążeniu ich sił. Z zamieszczonej przez sztab mapy wynika, że Ukraińcy wciąż kontrolują niewielkie kawałki terytorium obwodu kurskiego i są pod rosyjskim naporem z trzech kierunków. - Na obszarze operacyjnym w obwodzie kurskim ukraińskie siły obrony odparły wczoraj 22 ataki rosyjskich najeźdźców. Ponadto przeciwnik przeprowadził 37 nalotów z użyciem 54 kierowanych bomb lotniczych, a także wystrzelił 203 pociski artyleryjskie na pozycje naszych wojsk - napisano.

Wojna na Ukrainie. Jakie są szanse na zawieszenie broni?

Podczas czwartkowego spotkania z sekretarzem generalnym NATO Markiem Ruttem Trump mówił, że chciałby porozmawiać z rosyjskim prezydentem. Ocenił wówczas odpowiedź Putina na propozycję 30-dniowego zawieszenia broni jako "bardzo obiecującą", lecz niekompletną. W czwartkowym oświadczeniu Putin nie przyjął propozycji Trumpa, lecz poparł ogólną inicjatywę Trumpa na rzecz zakończenia wojny drogą dyplomatyczną. Stwierdził, że 30-dniowe zawieszenie broni byłoby w obecnych warunkach korzystne dla Ukrainy. Podkreślił też, że należy wyeliminować "zasadnicze przyczyny wojny".

Trump we wcześniejszym porannym wpisie na swoim portalu obwiniał też Joe Bidena o to, że "wplątał (USA) w bałagan z Rosją", ale obiecywał, że on wyciągnie kraj tego bałaganu.