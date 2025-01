"Trump chce zwinąć NATO, świat się zmienia". Anonimowy przeciek z Kremla?

"Financial Times": Donald Trump chce "zwinąć" NATO? "Świat się zmienia, wszystko może się zdarzyć”

Donald Trump może wkrótce spotkać się z Władimirem Putinem i negocjować z nim kwestię zakończenia wojny na Ukrainie. Czy te ustalenia nie będą szkodliwe dla Polski? Oficjalnie nic jeszcze tak naprawdę nie wiadomo, nie jest pewne nawet to, czy takie spotkanie dojdzie do skutku. „Prezydent Putin wielokrotnie deklarował swoją otwartość na kontakty z partnerami międzynarodowymi, w tym z prezydentem USA i Donaldem Trumpem. Wygląda na to, że pewne postępy zostaną poczynione po tym, jak pan Trump obejmie Gabinet Owalny” - powiedział rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, cytowany przez Interfax. „Prezydent Putin chce się spotkać — powiedział to nawet publicznie — i musimy zakończyć tę wojnę, to krwawa katastrofa” - mówił Trump, dodając, że na załatwienie sprawy potrzebuje jednak sześciu miesięcy, a nie jednej doby. "Financial Times" ma na ten temat niepokojące doniesienia. Rozmawiał z anonimowymi osobami z otoczenia Kremla, w tym osobą o wysokiej randze.

Putin "chce zmienić zasady porządku międzynarodowego, aby nie było żadnych zagrożeń dla Rosji"

„Chce zmienić zasady porządku międzynarodowego, aby nie było żadnych zagrożeń dla Rosji. Bardzo martwi się o to, jak będzie wyglądał świat po wojnie” — powiedział były urzędnik Kremla o Władimirze Putinie dla "Financial Times". „Trump i tak chce zwinąć ("roll back") NATO. Świat się zmienia, wszystko może się zdarzyć”. Jak dodał anonimowo pewien rosyjski urzędnik, Putin będzie domagał się gwarancji całkowitej rezygnacji Ukrainy z członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim, a do tego przedmiotem negocjacji ma być nawet obecność NATO w pobliżu rosyjskich granic. Jak wiemy, Polska graniczy z Rosją poprzez Obwód Kaliningradzki. Nie wiadomo, czy negocjacje te dotyczyłyby samego członkostwa w Sojuszu państw takich, jak Polska czy kraje bałtyckie albo Finlandia, czy też może pewnych form obecności wojskowej w tych miejscach.

