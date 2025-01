Wojna na Ukrainie nie skończy się w 2025 roku? Podano inną datę, pokoj nie jest blisko

Szef Centrum Zwalczania Dezinformacji: Rosja przygotowuje się do prowadzenia wojny na Ukrainie do 2027 roku

Wojna na Ukrainie skończy się najprawdopodobniej w 2025 roku - takie głosy było słychać coraz częściej, zwłaszcza odkąd Donald Trump zwyciężył w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Jak przykładowo stwierdził w grudniu pełnomocnik rządu Polski ds. odbudowy Ukrainy Paweł Kowal w rozmowie z PAP, "w tej chwili wygląda na to, że wszyscy przygotowują się na odbudowę w przyszłym roku, że to już wkrótce ruszy. Ja oceniam, że to ruszy w drugiej połowie przyszłego roku". Viktor Orban oceniał, że wojna skończy się "w 2025 roku albo negocjacjami pokojowymi, albo zniszczeniem jednej z walczących stron". Teraz pojawiły się jednak inne głosy i to ze strony ukraińskiej. Szef Centrum Zwalczania Dezinformacji przy Radzie Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy uważa, że Władimir Putin ma zupełnie inne plany i przygotowuje się na kolejne lata prowadzenia konfliktu. Padła data, do której rosyjski dyktator chce wojować według Andrija Kowalenko.

"Jeśli uda się zaangażować w negocjacje Pekin, ale nie po stronie Moskwy, retoryka Rosji ulegnie zmianie"

"Analizuję nie tylko wypowiedzi Putina, ale także pracę kompleksu wojskowo-przemysłowego Rosji, potencjał gospodarczy tego kraju oraz nacisk kładziony na obronność i kontynuację działań wojennych w całym roku 2025" - powiedział szef Centrum Zwalczania Dezinformacji przy Radzie Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Andrij Kowalenko, cytowany przez agencję UNIAN. Jego zdaniem Rosja przygotowuje się do prowadzenia wojny na Ukrainie do 2027 roku. "Rosjanie zrobią wszystko, co w ich mocy, aby obwinić Ukrainę za brak rozejmu czy porozumienia, przygotowując środki na prowadzenie dalszych działań zbrojnych. Mam nadzieję, że dostrzegliśmy to nie tylko my, ale też nowa administracja Donalda Trumpa i Unia Europejska" - dodał Kowalenko. Kluczem do pokoju jest jego zdaniem Pekin. "Jeśli uda się zaangażować w negocjacje Pekin, ale nie po stronie Moskwy, retoryka Rosji ulegnie zmianie. Kreml nie będzie w stanie utrzymać intensywności wojny z Ukrainą bez pomocy w obchodzeniu sankcji" - ocenił.

