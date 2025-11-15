Prezydent USA Donald Trump w wywiadzie dla brytyjskiej stacji GB News, wyemitowanym w nocy z piątku na sobotę, powiedział m. in., że „Polska jest wspaniała, a człowiek, który wygrał wybory jest fantastyczny”. - Niektórzy przywódcy krajów europejskich, w tym w Wielkiej Brytanii, są niesamowicie przewrażliwieni na punkcie sugestii, że ich obywatele są ważniejsi od obywateli z innych krajów – powiedział amerykański przywódca komentując politykę migracyjną.

Zwrócił uwagę na premiera Węgra Victora Orbana, „którego inni przywódcy nienawidzą, ale on wykonuje fantastyczną robotę”. - Wiesz, ilu ludzi wpuścił do swojego kraju? Zero. Nie ma żadnych problemów. Przyjął kilku Ukraińców w związku z trwającą wojną, ale w zasadzie to nikogo – powiedział Trump. - Polska też nie przyjmuje ludzi. Są kraje, które po prostu odmawiają – stwierdził prezydent.

Donald Trump o Polsce

- Polska jest wspaniała, a człowiek, który wygrał wybory, jest fantastyczny. Nie miał szans, aby zbliżyć się do zwycięstwa. Był jednym z wielu kandydatów. Dzięki jego przyjacielowi i mojemu przyjacielowi, wspólnemu znajomemu, poparłem go, a on wygrał wybory. Było to dość duże zaskoczenie. Ale on jest fantastyczny. Będzie świetnym prezydentem – powiedział Trump.

