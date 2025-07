Donald Trump jest przewlekle chory! Oficjalne oświadczenie

Rzeczniczka Białego Domu: u Donalda Trumpa zdiagnozowano przewlekłą niewydolność żylną

Prezydent Stanów Zjednoczonych przeszedł niedawno badania lekarskie, które wykazały przewlekłą niewydolność żylną kończyn dolnych – poinformowała rzeczniczka Białego Domu, Karoline Leavitt, podczas czwartkowego briefingu prasowego. Z kolei zauważony przez dziennikarzy siniak na dłoni 79-letniego już Donalda Trumpa tłumaczono przyjmowaniem aspiryny oraz częstym uściskiem dłoni w ramach spotkań publicznych. Jak podała Leavitt, prezydent został poddany badaniu ultrasonograficznemu po tym, jak zaobserwowano u niego opuchliznę nóg. W efekcie zdiagnozowano przewlekłą niewydolność żylną – stan, który według lekarza Trumpa ma łagodny przebieg i nie stanowi obecnie powodu do niepokoju.

Przedstawiciele Białego Domu zapewniają, że schorzenie nie powoduje niezdolności do pracy

Choroba ta jest częsta u osób w starszym wieku i wynika z nieprawidłowego funkcjonowania zastawek żylnych, co prowadzi do zalegania krwi w kończynach i powstawania obrzęków. Mimo że może wymagać leczenia objawowego (np. kompresjoterapii), w formie łagodnej nie musi ograniczać aktywności pacjenta. Rzeczniczka odniosła się również do pytań mediów o widoczny na zdjęciach siniak na dłoni prezydenta. Jak przekazała, lekarz wiąże go z dwoma czynnikami: stosowaniem aspiryny, zalecanej w ramach standardowej profilaktyki sercowo-naczyniowej, oraz intensywnym kontaktem z wyborcami – częstym ściskaniem dłoni podczas spotkań i wieców. Aspiryna działa przeciwzakrzepowo, co zwiększa podatność na drobne krwawienia i siniaki, zwłaszcza u osób w podeszłym wieku. Karoline Leavitt podkreśliła, że wszystkie wykonane badania wskazują na bardzo dobry stan zdrowia prezydenta. Lekarze nie zalecili żadnych ograniczeń co do jego aktywności. Zwróciła uwagę, że Trump pozostaje w pełni sił i wykonuje swoje obowiązki bez przeszkód.

🚨MAJOR BREAKING: Donald Trump has been diagnosed with “chronic venous insufficiency” after reporting swelling in his legs and ankles.Karoline Leavitt also reported that Trump’s widely noticed bruising on hand is “caused by handshaking”and taking aspirin for the condition. pic.twitter.com/5c8wHoSTPn— CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) July 17, 2025

