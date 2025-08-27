Donald Trump ma kłopoty ze zdrowiem. Nowe zdjęcia wywołały niepokój

Znów pojawiają się siniaki na dłoniach Donalda Trumpa. Ale lekarz zapewnia, że prezydent jest w świetnej formie

Te spekulacje wokół stanu zdrowia amerykańskiego przywódcy zaczęły się jeszcze w lipcu. Na rękach Donalda Trumpa zauważono wtedy dziwne plamy i siniaki. Co się dzieje? Biały Dom tłumaczył to przyjmowaniem aspiryny oraz... częstym ściskaniem dłoni w ramach spotkań publicznych. Ale jak dodała rzeczniczka, prezydent został poddany badaniu ultrasonograficznemu po tym, jak zaobserwowano u niego także opuchliznę nóg i w efekcie zdiagnozowano przewlekłą niewydolność żylną. Aspiryna działa przeciwzakrzepowo, co zwiększa podatność na drobne krwawienia i siniaki, zwłaszcza u osób w podeszłym wieku. Karoline Leavitt podkreśliła, że wszystkie wykonane badania wskazują na bardzo dobry stan zdrowia prezydenta. Lekarze nie zalecili żadnych ograniczeń co do jego aktywności. Zwróciła uwagę, że Donald Trump pozostaje w pełni sił i wykonuje swoje obowiązki bez przeszkód. Teraz temat wrócił.

ZOBACZ TEŻ: Trump mówi, czy będzie wojna światowa. Zdecydowane słowa

"Trump jest najzdrowszym prezydentem, jakiego ten naród kiedykolwiek widział"

Podczas poniedziałkowego spotkania w Gabinecie Owalnym z prezydentem Korei Południowej Lee Jae Myungiem widać było spory siniak na prawej dłoni amerykańskiego przywódcy. Podobna plama pojawiła się w niedzielę podczas gry w golfa z byłym miotaczem Major League Baseball, Rogerem Clemensem. Co to oznacza? "Daily Mail" uzyskał ciekawe informacje, gdy w odpowiedzi na prośbę o komentarz, Biały Dom odesłał dziennikarzy portalu do oświadczeń lekarza prezydenta Trumpa, dr. Seana Barbabelli, oraz byłego lekarza, a obecnie kongresmena dr. Ronny'ego Jacksona. „Na ostatnich zdjęciach prezydenta widać drobne siniaki na grzbiecie jego dłoni. Wiąże się to z niewielkim podrażnieniem tkanek miękkich spowodowanym częstym uściskiem dłoni i stosowaniem aspiryny, która jest częścią standardowej profilaktyki chorób układu krążenia” - wyjaśnił dr Barbabella.

"Jest bardziej sprawny umysłowo i fizycznie niż kiedykolwiek wcześniej"

„Jako były osobisty lekarz prezydenta Trumpa, były lekarz prezydenta i lekarz Białego Domu przez 14 lat w ciągu trzech administracji, mogę powiedzieć jednoznacznie: prezydent Donald J. Trump jest najzdrowszym prezydentem, jakiego ten naród kiedykolwiek widział” – dodał z kolei Jackson. „Wciąż konsultuję się z jego obecnym lekarzem i zespołem medycznym w Białym Domu i nadal spędzam dużo czasu z prezydentem. Jest bardziej sprawny umysłowo i fizycznie niż kiedykolwiek wcześniej” – zapewnia medyk.

Sonda Jak oceniasz Donalda Trumpa? Dobrze Źle Nie mam zdania

Trump’s Hand Bruising Sparks Health Speculation AgainA dark bruise on President Donald Trump’s hand, spotted during recent Oval Office meetings, has once again stirred speculation about his health. The White House explained the mark as a result of frequent handshaking combined… pic.twitter.com/QRjNJ7BsqS— J.O. Comms (@jo_comms) August 26, 2025

Słynne teksty polityków! Tego nie da się zapomnieć. Znasz wszystkie? Pytanie 1 z 10 "Planeta nam się po prostu spali" Donald Tusk Rafał Trzaskowski Szymon Hołownia Następne pytanie