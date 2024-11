"Donald Trump wygra na 90 procent". Miażdżąca przewaga nad Kamalą Harris

"New York Times": Donald Trump ma obecnie 90 proc. szans na zwycięstwo w wyborach prezydenckich w USA. Jest faworytem w stanach kluczowych

"Po raz pierwszy tej nocy sądzimy, że kandydat Republikanów na prezydenta Donald Trump może wygrać te wybory" - przyznaje główny analityk polityczny New York Times" Nate Cohn. Model wyborczy właśnie sporządzony przez ten amerykański dziennik wskazuje na wręcz miażdżące i niemal nieuchronne zwycięstwo Donalda Trumpa. Zdaniem analityków "New York Times" obliczenia wskazują w tym momencie na aż 90-procentowe prawdopodobieństwo zwycięstwa kandydata Republikanów i zdobycie 301 głosów elektorskich w wyborach prezydenckich w USA! Na razie ich liczba przekroczyła już 200. Kamala Harris ma ich mniej, ale dane te w każdej chwili się zmieniają. O wszystkim zadecydują oczywiście tak zwane stany kluczowe, w których zwycięstwo de facto daje danemu kandydatowi wygraną ogólnokrajową. Trump ma obecnie przewagę w Pensylwanii, Michigan i Wisconsin, tymczasem zwycięstwo w tych właśnie stanach jest niezbędne do zwycięstwa Kamali Harris. Przewaga Trumpa jest nadal niewielka, ale wyraźna - stwierdza Nate Cohn. A przecież sondaże przedwyborcze pokazywały przewagę minimalną, mieszczącą się zdecydowanie w granicach błędu statystycznego. Ostatnie doniesienia mówią o triumfie Republikanina w Karolinie Północnej.

Głosowanie zakończyło się niemal we wszystkich amerykańskich stanach, w tym w swing states

Jeszcze wczoraj, 5 listopada "New York Times" mówił o 48 proc. poparcia dla Donalda Trumpa i 49 proc. dla Kamali Harris. Tymczasem głosowanie zakończyło się niemal we wszystkich amerykańskich stanach, w tym w swing states. Wyborcy kończą głosowanie jeszcze w lokalach na Hawajach i na Alasce, ale lada chwila przyjmowanie głosów zakończy się i będzie kontynuowane wielkie liczenie. Na razie możemy mówić o wynikach szczątkowych, ale są one na tyle zaskakujące i wskazujące na sporą przewagę Republikanina, że prawdopodobieństwo jego wygranej jest naprawdę duże. Według "New York Timesa" Trump w Georgii prowadzi 51-48 po podliczeniu 89 proc. głosów, w Karolinie Północnej wygrywa stosunkiem 50,7-49,9 (86 proc. głosów), w szczególnie ważnej Pensylwanii - 51,1-47,9 (76 proc.), w Wisconsin - 50,3-48,1 (63 proc.), a w Arizonie - 49,6-49,5 (51 proc.). Harris prowadzi w Michigan (50,2-48), z Nevady nie ma jeszcze danych.

Dodatkowo model NYT przewiduje teraz wygraną Trumpa we wszystkich swing state wow pic.twitter.com/rlKFjTi8Bz— Łukasz Pawłowski (@LukasPawlowski) November 6, 2024

HI REPUBLICANS! IF YOU’RE IN LINE—STAY IN LINE… pic.twitter.com/5vEA2kXZXU— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 6, 2024

