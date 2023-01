Doradca Zełenskiego o rosyjskim rozejmie: Zaatakować w plecy imitując ciszę

Meghan Markle powiedziała TO do księżnej Kate! William zareagował ostro

Doradca Zełeńskiego - słowa Rosji to zawsze cyniczne oszustwo

"6 stycznia. Alarm przeciwlotniczy na całej Ukrainie; dzieci w zimnych schronach. W Chersoniu atak na remizę straży pożarnej. Oto istota rosyjskiego +rozejmu+: zaatakować w plecy imitując ciszę" - napisał Podolak na Twitterze. Dodał też by "nigdy nie brać na poważnie" słów Rosji, bo "jest to zawsze prymitywne i cyniczne oszustwo". Media w Moskwie podały w piątek, że o godz. 12 - prawdopodobnie czasu moskiewskiego, czyli godz. 10 w Polsce - strona rosyjska rozpoczęła jednostronne zawieszenie broni. Mimo to Rosjanie ostrzelali w piątek - jak poinformowała agencja AFP - cele cywilne na Ukrainie oraz nie zaprzestali walk wokół Bachmutu w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy.

Rosyjski rozejm na froncie

W czwartek Władimir Putin polecił swojemu ministrowi obrony Siergiejowi Szojgu ogłoszenie rozejmu na linii frontu na Ukrainie od godz. 12 w dniu 6 stycznia do godz. 24 w dniu 7 stycznia. W komunikacie Kremla znalazło się odwołanie do prawosławnego Bożego Narodzenia obchodzonego 7 stycznia, i stwierdzenie, że strona rosyjska "wzywa stronę ukraińską do ogłoszenia rozejmu", by dać wiernym możliwość "udziału w nabożeństwach" podczas świąt. Władze w Kijowie oceniły te deklaracje jako manewr propagandowy, mający na celu wzmocnienie wojsk rosyjskich przed kolejnymi atakami przeciwko Ukrainie.

Jan 6. Air alert all over 🇺🇦. Children are again in cold bomb shelters. A fire station was shelled in Kherson. This is the essence of "Russian truce": kill in the back, imitating silence."Never".Never take any RF's words seriously. It is always a primitive & cynical deception.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) January 6, 2023

