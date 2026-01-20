Dramat pod Antwerpią. Polska ciężarówka wbiła się w auta stojące w korku. Kierowcy walczą o życie w szpitalu

Na trasie E17 w kierunku Antwerpii doszło do poważnego wypadku z udziałem polskiej ciężarówki. Pojazd wbił się w korek, a droga została całkowicie zablokowana. Dwóch kierowców trafiło do szpitala. Ich stan jest poważny. Sprawę bada belgijska policja.

Do zdarzenia doszło w okolicach miejscowości Hasdonk, około 91 kilometrów od Antwerpii. Informację o wypadku jako pierwszy podał pan Bogdan na grupie facebookowej „Ostrzeżenia drogowe Polska i Europa”. – „E17 kierunek Antwerpia 91 km Hasdonk poważny wypadek polskiej ciężarówki która wbiła się w korek droga całkowicie zamknięta. Dwóch kierowców z tego ostatniego pojechało do szpitala ale stan poważny to chyba podwójna obsada lub pasażer?” – przekazał świadek zdarzenia. W rozmowie z „Super Expressem” dodał, że wypadek miał miejsce około godziny 18.30. Jak wynika z opublikowanych zdjęć, kabina ciężarówki z naczepą została niemal całkowicie zmiażdżona. Wewnątrz znajdowało się dwóch meżczyzn. Obaj zostali przetransportowani do szpitala. 

