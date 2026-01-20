Dramat pod Antwerpią. Polska ciężarówka wbiła się w auta stojące w korku. Kierowcy walczą o życie w szpitalu

Na trasie E17 w kierunku Antwerpii doszło do poważnego wypadku z udziałem polskiej ciężarówki. Pojazd wbił się w korek, a droga została całkowicie zablokowana. Dwóch kierowców trafiło do szpitala. Ich stan jest poważny. Sprawę bada belgijska policja.