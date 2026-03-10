Autobus pełen pasażerów stanął w płomieniach! Są ofiary śmiertelne i ranni

We wtorek wieczorem w miejscowości Kerzers w kantonie Fryburg w Szwajcarii zapalił się autokar wiozący pasażerów.

W wyniku pożaru są ofiary śmiertelne i ranni.

Trwa akcja ratunkowa, a przyczyny pożaru nie są jeszcze znane.

Koszmar pasażerów. Autobus stanął w płomieniach

We wtorek, 10 marca, około godziny 18:25, w szwajcarskiej miejscowości Kerzers, położonej w kantonie Fryburg, rozegrały się sceny rodem z najgorszego koszmaru. Jak podaje PAP, autobus przewożący nieokreśloną liczbę pasażerów, z niewyjaśnionych dotąd przyczyn, nagle stanął w ogniu. Ogień błyskawicznie objął pojazd, pozostawiając niewiele czasu na ewakuację. Informację o zdarzeniu i jego tragicznych konsekwencjach podała policja kantonalna na swoim oficjalnym koncie na Facebooku, potwierdzając, że są zabici i ranni.

Na miejscu natychmiast pojawiły się liczne służby ratunkowe, w tym straż pożarna, pogotowie ratunkowe oraz policja. Mieszkańcy Kerzers są wstrząśnięci tragedią, a wielu z nich zaoferowało pomoc poszkodowanym i służbom. Liczba ofiar śmiertelnych i rannych nie została jeszcze precyzyjnie określona przez władze. Służby medyczne udzielały pomocy poszkodowanym na miejscu, a ciężko ranni zostali przetransportowani do okolicznych szpitali. Stan niektórych rannych jest poważny.

Pożar autokaru: Co spowodowało płomienie?

Przyczyny tego dramatycznego pożaru autokaru pozostają na razie nieznane. Policja kantonalna podkreśla, że trwa intensywne śledztwo, mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności zdarzenia. Na miejscu pracują eksperci, którzy zbierają dowody i analizują nagrania z monitoringu, jeśli takowe istnieją. Wstępne hipotezy obejmują zarówno usterkę techniczną pojazdu, jak i ewentualne zaniedbania. Władze nie wykluczają żadnej możliwości, dopóki wszystkie fakty nie zostaną ustalone. Oczekuje się, że szczegółowe wyniki dochodzenia zostaną podane do publicznej wiadomości w najbliższych dniach. Władze zapewniają, że dołożą wszelkich starań, aby wyjaśnić, co wydarzyło się w Kerzers i pociągnąć do odpowiedzialności ewentualnych winnych.

