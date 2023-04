Droga Krzyżowa w Koloseum pod wielkim znakiem zapytania! Tak jeszcze nigdy nie było!

Takiej sytuacji jeszcze nie było. Tradycyjna Droga Krzyżowa odprawiana co roku w Koloseum, zacznie się w Wielki Piątek (7 kwietnia) o godz. 21.15, a dziennikarze akredytowani na to wydarzenie dostaną tekst rozważań dopiero o 17.30 - podczas gdy dotąd, co roku, publikowano je kilka dni wcześniej i były dostępne w księgarniach w rejonie Placu Świętego Piotra. Wciąż nie wiadomo także, kto jest autorem tekstu. Taka sytuacja ma miejsce po raz pierwszy w historii. Co się podejrzewa?

Droga Krzyżowa 2022 w cieniu wojny. Jak będzie teraz?

Dominuje przekonanie, że obecna decyzja ma związek z tym, co wydarzyło się w Wielki Tydzień przed rokiem, niecałe dwa miesiące po rozpoczęciu rosyjskiej agresji na Ukrainę. Rozważania do przedostatniej XIII stacji - "Jezus umiera na krzyżu" - napisały dwie przyjaciółki, pielęgniarki, Ukrainka i Rosjanka, pracujące w jednym z rzymskich szpitali. Ogłoszono też, że razem będą nieść krzyż - przypomina PAP. Ta informacja wywołała dyplomatyczny incydent, zaniepokojenie i protesty na Ukrainie. Nuncjusz apostolski w Kijowie, arcybiskup Visvaldas Kulbokas, przyznał wówczas, że sam nie zorganizowałby modlitwy w taki sposób, bo "pojednanie musi przyjść, kiedy zakończy się agresja i gdy Ukraińcy będą mogli nie tylko uratować życie, ale także wolność".

Ukrainka i Rosjanka niosły wspólnie krzyż. "Gdzie jesteś Panie?"

Ostatecznie kobiety nie wygłosiły swoich rozważań napisanych specjalnie na tę Drogą Krzyżową, tylko w milczeniu niosły krzyż. Wiadomo jednak jakie słowa miały paść: "Gdzie jesteś, Panie? Gdzie się ukryłeś? Chcemy odzyskać nasze dawne życie. Po co to wszystko? Jaką winę popełniliśmy? Dlaczego nas opuściłeś? Dlaczego opuściłeś nasze narody? Dlaczego w taki sposób rozbiłeś nasze rodziny? Dlaczego nie mamy chęci, aby marzyć i żyć? Dlaczego nasze ziemie stały się tak ciemne jak Golgota?".

Wciąż nie wiadomo, co takiego znajduje się w tegorocznym tekście, że niemal do ostatniej chwili utrzymywany jest w tajemnicy. Nie wiadomo też, kto go napisał. Niemal pewne wydaje się to, że ponad rok od rozpoczęcia rosyjskiej agresji na Ukrainę znajdą się tam akcenty nawiązujące do tej wojny.

A Ukrainian and Russian woman carry the Cross together at Way of the Cross prayer service at Rome’s Coliseum on Good Friday, April 15, presided over by Pope Francis, accompanied by a moment of silent prayer for peace pic.twitter.com/VVbG7vxgFM— Gerard O'Connell (@gerryorome) April 15, 2022

