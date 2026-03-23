Dron spadł na terytorium Litwy? Premier zwołała naradę

Litwa: możliwy upadek drona przy granicy z Białorusią. Zwołano pilne posiedzenie

Litewskie siły zbrojne poinformowały, że w rejonie orańskim, w pobliżu jeziora Lavysas, mogło dojść do upadku drona. Według wstępnych ustaleń obiekt przekroczył granicę państwową w nocy. Na razie nie wiadomo, z którego dokładnie kierunku nadleciał. Jezioro Lavysas leży blisko granicy z Białorusią. Na miejscu znaleziono już szczątki obiektu. Służby uruchomiły procedurę „Skydas”, czyli standardowy system reagowania w sytuacjach kryzysowych. W działania zaangażowane są wojsko, policja i straż pożarna. Na miejsce wysłano także śmigłowiec sił powietrznych. Premier Litwy Inga Ruginiene zwołała na wtorek posiedzenie Narodowej Komisji Bezpieczeństwa. Spotkanie ma się odbyć przed południem. Podczas obrad mają zostać omówione wszystkie okoliczności zdarzenia.

Szefowa rządu podkreśliła, że według obecnych informacji nie ma zagrożenia dla mieszkańców. Służby jednak dokładnie badają sprawę i zabezpieczają miejsce zdarzenia. To nie pierwszy taki przypadek w ostatnim czasie. W 2025 roku odnotowano dwa incydenty z udziałem dronów, które – według ustaleń – zmieniły kurs i przypadkowo znalazły się nad terytorium Litwy. Służby będą teraz ustalać, skąd dokładnie pochodził obiekt i w jakich okolicznościach przekroczył granicę. Na razie nie podano więcej szczegółów. Sprawa jest w toku, a kolejne informacje mają pojawić się po posiedzeniu komisji bezpieczeństwa.

Litwa w grudniu wprowadziła stan wyjątkowy. Powodem przemytnicze balony

Parę miesięcy temu na Litwie z powodu regularnych zakłóceń w funkcjonowaniu wileńskiego lotniska zdecydowano się na wprowadzenie stanu wyjątkowego. Jeszcze w połowie grudnia tamtejsze władze raportowały o blisko sześciuset naruszeniach przestrzeni powietrznej przez balony z Białorusi w samym 2025 roku. Władze określały te incydenty mianem ataków o charakterze hybrydowym, a nawet aktów terroryzmu.

❗️Incident in 🇱🇹Lithuania, Varėna district: an unidentified object - suspected to be a drone - exploded and crashed overnight.Around 3 a.m., it flew over nearby villages and crashed into the still-frozen Lake Lavysas. Drone fragments are visible on the ice. pic.twitter.com/shbx657Udf— 🇱🇹Paulius Kirstukas (@P_Kirstukas) March 23, 2026

