Dwa ciała w kamperze na festiwalu cydru. Kobietę i mężczyznę znaleźli przypadkiem!

Joanna Drzycimska
2025-10-16 10:27

Zagadkowa śmierć w Wielkiej Brytanii. Media donoszą, że po zakończonym w weekend festiwalu cydru, organizowanym na terenie parku narodowego New Forest w południowej Anglii, w jednym z kamperów odnaleziono zwłoki dwóch osób - kobiety i mężczyzny. Jak zginęli?

Park New Forest

i

Autor: Natwick/ Shutterstock Park New Forest
  • W New Forest w Anglii, na festiwalu cydru, doszło do tragicznego odkrycia w kamperze.
  • Znaleziono ciała 38-letniej kobiety i 45-letniego mężczyzny, a ich śmierć uznano za nagłą.
  • Chociaż zgony nie są powiązane z festiwalem, policja prowadzi dochodzenie, by wyjaśnić tajemnicze okoliczności.
  • Co doprowadziło do tej tragedii? Dowiedz się więcej, czytając pełny artykuł.

Brytyjskie media donoszą o tragedii, jaka wydarzyła się na terenie parku narodowego New Forest w południowej Anglii. Jak podaje "Mirror", w ubiegłą niedzielę, 12 października, ratownicy medyczni i policja zostali wezwani na teren organizowanego tam w tym czasie festiwalu cydru. W jednym z kamperów, zaparkowanych na Pound Lane w Burley znaleziono dwa ciała. "Rzecznik policji Hampshire poinformował, że byli to 38-letnia kobieta i 45-letni mężczyzna z Blandford Forum w Dorset" - czytamy.

Tajemnicza śmierć w kamperze. Nie żyją mężczyzna i kobieta

Kobieta i mężczyzna zostali uznani za zmarłych przez przybyłych na miejsce ratowników. Ich śmierć jest opisywana jako "nagła". Ich najbliżsi zostali powiadomieni o tragedii. "Rzecznik festiwalu New Forest Cider przekazał, że obie osoby uczestniczyły w festiwalu cydru rzemieślniczego, który odbył się w weekend. Dodał, że zgony nie były powiązane z wydarzeniem i że firma współpracuje z policją, która podobno stwierdziła, że ​​zgony nie są podejrzane" - podaje serwis. Organizatorzy imprezy przekazali kondolencje.

Dramat na festiwalu cydru. Dwie osoby martwe

"W tym trudnym czasie składamy kondolencje i łączymy się w bólu z rodziną i przyjaciółmi. Do zdarzenia doszło w sobotni wieczór w prywatnym samochodzie i nie miało ono związku z samym wydarzeniem. Policja potwierdziła, że ​​nie ma żadnych podejrzanych okoliczności, a my w pełni współpracujemy z ich dochodzeniem" - napisali w oświadczeniu. Na razie nie wiadomo, co mogło się stać w kamperze. 

