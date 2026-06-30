Dwie bliźniaczki nie żyją. Dziewczynki zmarły przez upał! Rodzice zatrzymani

Niewyobrażalna tragedia wstrząsnęła północną Francją: dwie półtoraroczne bliźniaczki zmarły z powodu odwodnienia podczas fali ekstremalnych upałów.

Rodzice dziewczynek zostali zatrzymani, a czworo ich starszych dzieci również trafiło do szpitala z objawami odwodnienia.

Poznaj wstrząsające szczegóły tej historii i dowiedz się, co dokładnie doprowadziło do tak tragicznego finału.

Dramatyczne zdarzenie miało miejsce w Beuvrages, niewielkiej miejscowości położonej w departamencie Nord. Rodzice zmarłych bliźniaków wezwali służby ratunkowe w poniedziałek, kiedy to odkryli, że ich dwie córeczki nie dają oznak życia. Niestety, na ratunek było już za późno. Jak podała AFP, śmierć bliźniaków nastąpiła w wyniku odwodnienia dzieci. Dwójka rodziców została zatrzymana.

Bliźniaczki zmarły w wyniku odwodnienia. Ich rodzeństwo uratowane

Poza dwoma zmarłymi bliźniaczkami, w rodzinie znajdowało się jeszcze czworo dzieci w wieku od trzech do sześciu lat. Wszystkie one, jak podaje AFP, trafiły do szpitala z objawami odwodnienia. Na szczęście, ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, co stanowi promyk nadziei w tej ponurej historii. Ich stan zdrowia wymagał jednak natychmiastowej interwencji medycznej, co świadczy o tym, że warunki panujące w domu mogły być nieodpowiednie dla wszystkich najmłodszych członków rodziny.

To, co wydarzyło się w Beuvrages, rzuca cień na bezpieczeństwo najmłodszych w obliczu narastających fal gorąca, a cała tragedia we Francji budzi ogromne emocje i domaga się wyjaśnień.

Fala upałów we Francji

Kontekst pogodowy jest w tej sprawie kluczowy. W minionym tygodniu region północnej Francji zmagał się z falą ekstremalnych upałów. Władze ogłosiły czerwony alert pogodowy, co oznaczało najwyższy stopień zagrożenia dla zdrowia i życia, zwłaszcza dla osób starszych i dzieci