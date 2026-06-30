Dwie bliźniaczki nie żyją. Dziewczynki zmarły przez upał! Rodzice zatrzymani

Agnieszka Przystaś
Agnieszka Przystaś
Źródło PAP
Źródło PAP
2026-06-30 9:04

Niewyobrażalna tragedia wstrząsnęła północną Francją. W miejscowości Beuvrages, zaledwie kilkanaście kilometrów od granicy z Belgią, doszło do dramatu, który poruszył całą opinię publiczną. Dwie bliźniaczki, mające niespełna półtora roku, zmarły z powodu odwodnienia w warunkach ekstremalnych upałów.

Dłoń kilkumiesięcznego dziecka w jasnym ubranku, leżąca na ciemnym elemencie wózka, symbolizująca bezbronność najmłodszych. Ta wzruszająca grafika towarzyszy wstrząsającej historii o śmierci bliźniaczek z powodu odwodnienia. Więcej o tragedii na naszym portalu.
Autor: Wygenerowane przez AI
  • Niewyobrażalna tragedia wstrząsnęła północną Francją: dwie półtoraroczne bliźniaczki zmarły z powodu odwodnienia podczas fali ekstremalnych upałów.
  • Rodzice dziewczynek zostali zatrzymani, a czworo ich starszych dzieci również trafiło do szpitala z objawami odwodnienia.
  • Poznaj wstrząsające szczegóły tej historii i dowiedz się, co dokładnie doprowadziło do tak tragicznego finału.

Dramatyczne zdarzenie miało miejsce w Beuvrages, niewielkiej miejscowości położonej w departamencie Nord. Rodzice zmarłych bliźniaków wezwali służby ratunkowe w poniedziałek, kiedy to odkryli, że ich dwie córeczki nie dają oznak życia. Niestety, na ratunek było już za późno. Jak podała AFP, śmierć bliźniaków nastąpiła w wyniku odwodnienia dzieci. Dwójka rodziców została zatrzymana.

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Bliźniaczki zmarły w wyniku odwodnienia. Ich rodzeństwo uratowane

Poza dwoma zmarłymi bliźniaczkami, w rodzinie znajdowało się jeszcze czworo dzieci w wieku od trzech do sześciu lat. Wszystkie one, jak podaje AFP, trafiły do szpitala z objawami odwodnienia. Na szczęście, ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, co stanowi promyk nadziei w tej ponurej historii. Ich stan zdrowia wymagał jednak natychmiastowej interwencji medycznej, co świadczy o tym, że warunki panujące w domu mogły być nieodpowiednie dla wszystkich najmłodszych członków rodziny.

 To, co wydarzyło się w Beuvrages, rzuca cień na bezpieczeństwo najmłodszych w obliczu narastających fal gorąca, a cała tragedia we Francji budzi ogromne emocje i domaga się wyjaśnień.

Fala upałów we Francji

Kontekst pogodowy jest w tej sprawie kluczowy. W minionym tygodniu region północnej Francji zmagał się z falą ekstremalnych upałów. Władze ogłosiły czerwony alert pogodowy, co oznaczało najwyższy stopień zagrożenia dla zdrowia i życia, zwłaszcza dla osób starszych i dzieci

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