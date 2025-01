i Autor: Shutterstock, google maps Dwoje Polaków utonęło w pobliżu plaży należącej do przylądka Punta Cana na wschodzie Dominikany. Taką informację przekazały w sobotę, 18 stycznia, tamtejsze media

Ofiar jest więcej

Dwoje Polaków nie żyje, trzeci jest poszukiwany! Tragedia na Dominikanie

