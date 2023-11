Dwulatek został nałogowym palaczem! Zobacz, jak wygląda po paru latach

Dwulatek z Indonezji palił 40 papierosów dziennie. Pierwszego dostał od własnego ojca jako 18-miesięczne dziecko

Palacze papierosów dość często zaczynają wpadać w nałóg jeszcze jako nieletni, ale ten chłopiec z Indonezji pobił wszelkie rekordy i zdobył wątpliwą światową sławę... Ardi Rizal z wyspy Sumatra w Indonezji, którego historię przypomniał Daily Star, zaczął palić, gdy miał... półtora roku. Jeszcze bardziej zdumiewające jest to, w jakich okolicznościach tak małe dziecko wpadło w nałóg. Otóż pierwszego papierosa podał mu... własny ojciec. Najwyraźniej mężczyzna ten z sobie tylko wiadomych względów uznał, że to bardzo zabawne. Skończyło się niewesoło. Chłopcu spodobał się tytoniowy dym i gdy miał dwa lata, palił już nałogowo aż 40 papierosów dziennie. Ardi Rizal stał się przez to sławny - najpierw w swojej okolicy, a potem na świecie. Jego zdjęcia stały się memiczne, robiono z nich gify. Pewnie wielu oglądających te obrazki myślało, że to tylko scena z filmu albo fotomontaż, ale to była niestety szokująca prawda.

Ardi Rizal ma dziś 15 lat. Palenie rzucił już dawno

W Polsce zapewne takie dziecko zostałoby odebrane jego skrajnie nieodpowiedzialnym rodzicom, ale w Indonezji najwyraźniej nic takiego się nie stało. Wręcz przeciwnie - to matka chłopca poprosiła władze o pomoc w walce z nałogiem syna. Twierdziła bezradnie, że nie radzi sobie z nim, ponieważ kiedy nie dostaje papierosów, wali głową w ścianę i domaga się coraz większej ilości zabawek, więc sama kupuje mu kolejne paczki... Jak to się skończyło? Kiedy Azro miał 9 lat, wyszedł z nałogu. W wywiadzie dla CNN opowiadał, że miał silne objawy odstawienne, zawroty głowy, kwaśny smak w ustach. Jako 15-latek według Daily Star "pokonał swoje demony".

i Autor: EAST NEWS

Sonda Palisz papierosy? Tak Nie Rzuciłem/rzuciłam

Chain-smoking tot, 2, who had a 40-a-day habit is unrecognisable now he's quithttps://t.co/m72uMzOuNR pic.twitter.com/xjzsmtHecs— Daily Star (@dailystar) November 4, 2023

AROUND THE WORLD 🌍In 2010, a two-year-old boy from Indonesia, Ardi Rizal, came into limelight for smoking 40 cigarettes per day. pic.twitter.com/hqrDHO5aDv— Mandera Top Blogger™ 🇰🇪 (@ManderaBlogger) February 18, 2019

Wiesz kto Cię wyleczy? Przypasuj chorobę do lekarza i sprawdź jak dobrze się na tym znasz! QUIZ Pytanie 1 z 10 Który lekarz zajmuje się problemami z tarczycą? Hematolog Endokrynolog Internista Dalej