Nowy Jork. Dyrektor UnitedHealthcare Brian Thompson zastrzelony

Do tragicznego zdarzenia doszło w środę, 4 grudnia, rano (według czasu miejscowego), w centrum Manhattanu w Nowym Jorku. Brian Thompson, dyrektor generalny UnitedHealthcare – potężnej formy z sektora medycznego – przyjechał na coroczną konferencję inwestorów. Gdy 50-latek szedł w kierunku hotelu New York Hilton, zamaskowany bandyta już na niego czekał. Napastnik oddał kilka strzałów w okolice klatki piersiowej Thompsona z odległości około 6 metrów.

- Wiele osób minęło podejrzanego, ale on najwyraźniej czekał na swój cel. W tej chwili wszystko wskazuje na to, że był to z góry zaplanowany, ukierunkowany atak - powiedziała komisarz Jessica Tisch z nowojorskiej policji.

Policjantka dodała, że napastnik podszedł do Thompsona od tyłu i strzelił mu co najmniej raz w plecy i raz w prawą łydkę, powiedział Tisch. 50-letni dyrektor w krytycznym stanie trafił do szpitala Mount Sinai West, ale jego życia nie udało się uratować. O godz. 7.21 lekarze stwierdzili jego zgon.

Jak podała stacja CNN, napastnik przebiegł przez ulicę, a następnie wsiadł na rower elektryczny i uciekł. Trwają poszukiwania mordercy. Śledczy uważają, że napastnik uciekł do Central Parku.

- Śledztwo prowadzone przez nowojorską policję jest w toku i nie spoczniemy, dopóki nie zidentyfikujemy i nie zatrzymamy strzelca – dodał Jessica Tisch.

The Rockefeller Center Christmas tree lighting ceremony will still happen on Wednesday night as the suspect for the shooting of UnitedHealthcare CEO Brian Thompson remains at large, police say, with "a massive police presence" around the event. pic.twitter.com/rkAhJH6luI— CBS News (@CBSNews) December 4, 2024

Motyw morderstwa nie jest na razie znany. Jak informuje stacja CNN żona Briana Thompsona – Paulette, że jej mąż otrzymywał groźby.

Thompson został dyrektorem generalnym UnitedHealthcare w kwietniu 2021 r. UnitedHealthcare jest częścią UnitedHealth Group, która zajmuje 5. miejsce na liście Fortune 500 (ranking pięciuset największych firm w Stanach Zjednoczonych).