Dzieci atakowały pasażerów w autobusie! Biły butelką, śmiejąc się z ofiar

Cztery dziewczyny pobiły pasażerów miejskiego autobusu w Londynie. Sprawczynie ataku poszukiwane przez policję

Wsiadły do autobusu, awanturowały się, a potem zaczęły bić pasażerów! Banda dzieci sterroryzowała miejski autobus w Londynie. Policja nie zdołała do tej pory schwytać czterech nieletnich sprawczyń i opublikowała zdjęcia z monitoringu, na których widać roześmiane twarze zdemoralizowanych nastolatek. Jak podali funkcjonariusze, wszystko rozegrało się jeszcze w sierpniu 2022 roku w autobusie w Thornton Heath w południowej części miasta. O godzinie 12:30 do pojazdu linii 250 jadącego ze Streatham do Croydon wsiadła hałaśliwa grupa dziewczynek. Usiadły za kobietą i mężczyzną, którzy byli już w autobusie.

Dzieci biły pasażerów w autobusie butelką i kulą inwalidzką. Śmiały się, uciekając z pojazdu

W pewnym momencie w rejonie Brigstock Road nastolatki zaczęły uderzać kobietę butelką. Zarówno pasażerka, jak i mężczyzna przesiedli się na inne miejsca, ale wtedy agresywne dzieci podążyły za nimi. Kobieta była bita butelką, a mężczyzna kulą inwalidzką. Potem roześmiane nastolatki opuściły autobus. Policja apeluje do wszystkich, którzy rozpoznają sprawczynie na monitoringu o zgłaszanie się. Jedna z ofiar, mężczyzna, musiał być po ataku hospitalizowany.

