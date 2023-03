12-latka zamordowana przez koleżanki! Szokujące nowe fakty. Ujawniono motyw zbrodni

12-latka zamordowana przez dwie rówieśnice. Dziewczynki zadały Luise 75 ciosów nożem. Nie pójdą do więzienia, bo są za młode

Ta sprawa wstrząsnęła całym światem. Dzieci w wieku 12 i 13 lat w bestialski sposób zabiły inne dziecko, 12-letnią koleżankę. Wszystko zaczęło się 11 marca wieczorem. 12-letnia Luise z Freudenberga w Niemczech poszła do koleżanki. Potem miała wrócić do domu przez niewielki lasek. Niestety, nigdy nie dotarła na miejsce. Rodzice zaczęli szukać córki i wezwali wszystkie służby. Intensywne poszukiwania zaginionej dziewczynki przyniosły tragiczny finał. W lesie znaleziono ciało Luise. Początkowo policja podawała tylko, że doszło do zabójstwa. Większość osób podejrzewała zapewne, że to jakiś pedofil mógł zaatakować dziewczynkę. Prawda okazała się inna, jeszcze bardziej szokująca. Zatrzymanymi w sprawie mordu osobami okazały się... rówieśnice ofiary, w tym koleżanka, u której Luise była tuż przed śmiercią.

12-latka i 13-latka zabiły koleżankę, bo wyśmiewała się z figury jednej z nich. Dźgnęły Luise nożem 75 razy

Okazało się, że dziewczynki w wieku 12 i 13 lat zwabiły znajomą na spotkanie, a potem ją zamordowały. Niemiecki portal Focus ustalił właśnie, co najprawdopodobniej było motywem zbrodni i jak ją popełniono. Aż trudno uwierzyć, jak bezwzględne były dzieci-morderczynie! Jak się okazuje, dziewczynki najpierw dusiły 12-latkę torebką foliową, a gdy ofiara nadal żyła, jedna z nich trzymała ją, a druga dźgała nożem. Ciosów było aż 75! Potem Luise została zrzucona z niewielkiego nasypu i wykrwawiła się na śmierć. Co było motywem zbrodni? Prawdopodobnie prowodyrka morderstwa obraziła się na 12-latkę, gdy ta powiedziała coś prześmiewczego na temat jej figury. Sprawczynie nie pójdą do więzienia mimo drastyczności swojego czynu, ponieważ mają mniej niż 14 lat.

#Luise, du armes Mädchen 😢Du bist einer Gesellschaft zum Opfer gefallen, in der Gendersprache, geschlechtliche Neuorientierung & Frühsexualisierung so viel Raum gegeben wurde, dass keine Zeit mehr war, Kindern den Wert des Lebens zu vermitteln. #Freudenberg #TeamKinderschutz pic.twitter.com/HC3TQq0pYy— Botin® 🕊 (@Anemalon19) March 18, 2023

