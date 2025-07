Dzieci przeżyły 40 dni w dżungli po katastrofie lotniczej. Szokujący zwrot akcji

Czwórka dzieci przeżyła katastrofę lotniczą i błąkała się po dżungli amazońskiej przez 40 dni. Wstrząsające zarzuty wobec ojca

Ta nieprawdopodobna historia brzmi jak scenariusz filmu, ale wydarzyła się naprawdę wiosną 2023 roku. Nad dżunglą amazońską leciał mały turystyczny samolot. Na pokładzie było dwoje dorosłych pasażerów, pilot i czwórka dzieci w wieku 11 miesięcy, 4, 9 i 13 lat. Jedna z osób była matką wszystkich tych chłopców. Maszyna uległa awarii i rozbiła się w trudno dostępnych terenach Amazonii. Ratownicy i wojsko dotarli do wraku. Znaleźli tam ciała trójki dorosłych, którzy zginęli na miejscu. Jednak nigdzie nie było ani śladu dzieci. Ratownicy szukali dalej, przekonani, że dzieci mogą żyć. Okazało się, że to prawda! Choć wydaje się to zupełnie nieprawdopodobne, bracia nie tylko przeżyli katastrofę lotniczą, w której zginęła ich matka i dwóch innych dorosłych, ale też nic poważnego im się nie stało. Mało tego, przetrwali w dżungli amazońskiej 40 dni, otoczeni przez jaguary, pumy i jadowite węże, na terenie terroryzowanym przez gangi narkotykowe. Jak to możliwe? Wszystko dzięki specyficznemu wychowaniu, jakie odebrali mali Kolumbijczycy. Lesly (13 l.), Soleiny (9 l.), Tien Noriel (4 l.) i Cristin (1 rok) pochodzą z miejscowego indiańskiego ludu Huitoto. Od najmłodszych lat dzieci uczone są tam, jak przetrwać w dżungli, łowić ryby, zdobywać wodę i polować. To sprawiło, że bez żadnej pomocy dorosłych malcy poradzili sobie i doczekali odnalezienia w buszu.

Już krótko po katastrofie pojawiły się zarzuty. Ocalonych dzieci nie oddano ojcu

Ta piękna historia doczekała się niestety smutnej kontynuacji. Z Kolumbii napłynęły wiadomości, które głoszą, że ojciec dwójki cudownie ocalonych dzieci i ojczym dwóch kolejnych usłyszał zarzuty wykorzystywania seksualnego swojej pasierbicy. Ponieważ to dziewczynka, a w relacji z katastrofy była mowa o braciach, wszystko wskazuje na to, iż nie brała udziału w wydarzeniach z 2023 roku i jest siostrą dzieci, które przetrwały w dżungli. Sąd w mieście Florencia na południowym zachodzie Kolumbii orzekł, że Manuel Ranoque molestował i gwałcił najstarszą z dziewczynek od 2020 roku, gdy miała tylko 10 lat. Wyrok jeszcze nie zapadł. Tymczasem kolumbijskie media przypominają, że już w 2023 roku wokół Ranoque były liczne kontrowersje. Podczas akcji poszukiwawczej mężczyzna występował w mediach, prezentując się jako wzorowy ojciec, ale rodzice matki, która zginęła w katastrofie, przedstawiali inny obraz sytuacji, oskarżając Ranoque o znęcanie się nad rodziną i molestowanie jednej z dziewczynek. W wyniku tego po znalezieniu dzieci w dżungli nie oddano ich ojcu, a mężczyzna został wkrótce zatrzymany.

#ATENCIÓN| Un juez emitió sentido de fallo condenatorio contra Manuel Ranoque, el padre de los niños Mucutuy que estuvieron 40 días desaparecidos en las selvas del Guaviare, tras un accidente aéreo en 2023. El hombre fue hallado culpable de los delitos de actos sexuales con… pic.twitter.com/rCqjsJEYhT— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) July 7, 2025

