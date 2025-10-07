Dzikie plotki o Alecu Baldwinie! Rozwód wisi na włosku?

Hilaria Baldwin tłumaczy się z plotek o kryzysie małżeńskim. W tle "Taniec z gwiazdami"

Alec Baldwin i Hilaria Baldwin są małżeństwem od 2012 roku i doczekali się aż siedmiorga dzieci. Ich związek przeszedł w ostatnich latach dwie niemałe próby. Hilaria okazała się tylko udawaną Hiszpanką, a aktor stawał przed sądem po tym, jak postrzelił śmiertelnie pracownicę planu filmowego. Mimo to długo nie pojawiały się żadne plotki o tym, by w ich małżeństwie źle się działo. Aż do teraz! 41-letnia Hilaria Baldwin została uczestniczką najnowszego sezonu programu „Dancing With The Stars”, czyli amerykańskiej wersji "Tańca z gwiazdami". Już samo to zazwyczaj wywołuje różne plotki, bo na parkiecie gwiazdy wiją się z tanecznymi partnerami w niekiedy bardzo wymownych pozach. W dodatku Hilaria zaczęła spędzać czas z partnerującym jej na ekranie Glebem Sawczenko także po godzinach. W przerwie między treningami i występami zabrała swoje dzieci i Gleba do Disneylandu. Jak gdyby tego było mało, fani zauważyli, że na niektórych zdjęciach w mediach społecznościowych na palcu joginki nie ma obrączki, a i Aleca Baldwina jest tam ostatnio jakby mniej.

Hilaria Baldwin o obrączce: „Nie zakładam jej na treningi, bo boli przy tym szaleństwie, które robimy”

„Gdzie jest twoja obrączka ślubna?” - zapytał ktoś Hilarię na Instagramie. „Nie martw się, Cammy — mam tu mojego zastępstwo Aleca, gdy jest w pracy 😂” - napisała wesoła Hilaria, pokazując, jak tuli się do pluszaka. „Nie zakładam jej na treningi, bo boli przy tym szaleństwie, które robimy” - dodała, odnosząc się do obrączki. „Alec kręci teraz film, gra też w serialu i dużo podróżuje. Będzie tu w przyszłym tygodniu, ale naprawdę to wymaga żonglerki. Mieliśmy być teraz w Nowym Jorku, ale nagle wszechświat otworzył się i dostałam tę niesamowitą propozycję. W jeden dzień spakowałam dzieci, podpisałam kontrakt i ruszyliśmy" - opowiada rozanielona pobytem w telewizji Hilaria.

Hilaria Baldwin, wife of Alec Baldwin and current Dancing with the Stars contestant, performs a samba routine to Moliy’s viral track "Shake It to the Max"📽️| Courtesy of ABC/Dancing With The Stars pic.twitter.com/U3xmkXUCCW— ghanaspora (@ghanaspora) October 4, 2025

