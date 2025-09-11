Dziś rocznica zamachów z 11 września! Zobacz zdjęcia z dnia, który zmienił świat

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2025-09-11 9:00

Trudno uwierzyć, że od zamachów na WTC mijają dziś 24 lata! Ci, którzy pamiętają 2001 rok, zapewne przypominają sobie także to, gdzie i jak dowiedzieli się o tym, co stało się w Ameryce. 11 września symbolicznie zakończył się XX wiek, a ludzie dowiedzieli się, że żadnego "końca historii", wiecznego pokoju i dobrobytu w naszym zachodnim świecie nie będzie. Zobacz galerię zdjęć z dnia, który zmienił naszą rzeczywistość niemal ćwierć wieku temu.

Dziś 24. rocznica zamachów na World Trade Center. 11 września 2001 roku terroryści zaatakowali Amerykę

Chyba każdy, kto w 2001 roku był już na świecie i nie był małym dzieckiem, pamięta 11 września. Internet w Polsce zaczął się już wtedy pomału upowszechniać, ale nadal raczkował, a wiedzę o świecie czerpało się jeszcze z gazet papierowych i z telewizji. To właśnie przed ekranami telewizorów siedzieliśmy, patrząc z niedowierzaniem na to, co wydawało się jeszcze chwilę wcześniej nie do pomyślenia, tak jak współcześnie do niedawna nie wyobrażaliśmy sobie, że można obawiać się wojny w Polsce lub zestrzeliwać obce drony nad naszym terenem. Dwa samoloty przejęte przez islamskich terrorystów uderzyły w dwie wieże World Trade Center w Nowym Jorku, a te kolejno zawaliły się. Trzeci samolot rozbił się w Pentagonie, a czwarty na polu w Pensylwanii. Telewizja transmitowała to wszystko na żywo. Zginęło 2977 osób, nie licząc 19 terrorystów. 6291 osób zostało rannych.

ZOBACZ TEŻ: Rocznica zamachu na WTC 11 września. "Ktoś skakał z okna, ktoś umierał tuż przede mną"

Okładka "Super Expressu" z 12 września 2001 roku. "To już wojna. Atak na Amerykę"

"To już wojna. Atak na Amerykę" - głosił tytuł na okładce "Super Expressu" następnego dnia. Na zdjęciu okładkowym widać Nowy Jork spowity chmurą dymu i płonącą jedną wieżę WTC -  jedną, bo przed zrobieniem zdjęcia druga już runęła. Terroryzm - to słowo zaczęło być odmieniane przez wszystkie przypadki, a Osama bin Laden stał się wrogiem numer jeden niemal całego świata, tak jak dziś Putin. Ludzie obawiali się, że Al-Kaida zaatakuje także w innych miejscach, być może w Polsce. W warszawskich autobusach Ikarus za kabiną kierowcy wisiały nawet poradniki o tym, co robić w przypadku ataku chemicznego na miasto. Wszystko to było niewątpliwie szokujące dla ludzi, którzy byli przekonani, że przed nami już tylko "koniec historii" jak w słynnej książce Francisa Fukuyamy, rosnący dobrobyt i demokracja. Dziś wiemy o wiele więcej o tym, jak bardzo złudne były te wizje.

Co dziś znajduje się w miejscu po World Trade Center? Miejsce pamięci w Nowym Jorku

W miejscu, gdzie prawie ćwierć stulecia temu stały wieże WTC, dziś znajduje się zarówno miejsce pamięci, jak i najwyższy budynek w USA. One World Trade Center (Freedom Tower) został otwarty w 2014 roku. Ma 541 metrów wysokości (1776 stóp – symboliczna liczba nawiązująca do roku Deklaracji Niepodległości USA). Są tam również fontanny zbudowane dokładnie w miejscu, gdzie stały bliźniacze wieże, a wokół nich wyryto nazwiska wszystkich ofiar zamachu. Muzeum, częściowo znajdujące się pod ziemią, pokazuje pamiątkowe zdjęcia, relacje świadków, zgromadzono tam także eksponaty takie jak fragmenty zburzonych wieżowców.

Super Express Google News
Sonda
Pamiętasz dzień 11 września 2001 roku?
QUIZ. Test geograficzny. Słynne budowle! Powinien znać je każdy
Pytanie 1 z 10
Centrum Pompidou znajduje się...
Ćwiczenia kontrterrorystów na Warmii i Mazurach
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

11 WRZEŚNIA
WTC
ZAMACHY NA WTC