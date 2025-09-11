Dziś rocznica zamachów z 11 września! Zobacz zdjęcia z dnia, który zmienił świat

Dziś 24. rocznica zamachów na World Trade Center. 11 września 2001 roku terroryści zaatakowali Amerykę

Chyba każdy, kto w 2001 roku był już na świecie i nie był małym dzieckiem, pamięta 11 września. Internet w Polsce zaczął się już wtedy pomału upowszechniać, ale nadal raczkował, a wiedzę o świecie czerpało się jeszcze z gazet papierowych i z telewizji. To właśnie przed ekranami telewizorów siedzieliśmy, patrząc z niedowierzaniem na to, co wydawało się jeszcze chwilę wcześniej nie do pomyślenia, tak jak współcześnie do niedawna nie wyobrażaliśmy sobie, że można obawiać się wojny w Polsce lub zestrzeliwać obce drony nad naszym terenem. Dwa samoloty przejęte przez islamskich terrorystów uderzyły w dwie wieże World Trade Center w Nowym Jorku, a te kolejno zawaliły się. Trzeci samolot rozbił się w Pentagonie, a czwarty na polu w Pensylwanii. Telewizja transmitowała to wszystko na żywo. Zginęło 2977 osób, nie licząc 19 terrorystów. 6291 osób zostało rannych.

ZOBACZ TEŻ: Rocznica zamachu na WTC 11 września. "Ktoś skakał z okna, ktoś umierał tuż przede mną"

Okładka "Super Expressu" z 12 września 2001 roku. "To już wojna. Atak na Amerykę"

"To już wojna. Atak na Amerykę" - głosił tytuł na okładce "Super Expressu" następnego dnia. Na zdjęciu okładkowym widać Nowy Jork spowity chmurą dymu i płonącą jedną wieżę WTC - jedną, bo przed zrobieniem zdjęcia druga już runęła. Terroryzm - to słowo zaczęło być odmieniane przez wszystkie przypadki, a Osama bin Laden stał się wrogiem numer jeden niemal całego świata, tak jak dziś Putin. Ludzie obawiali się, że Al-Kaida zaatakuje także w innych miejscach, być może w Polsce. W warszawskich autobusach Ikarus za kabiną kierowcy wisiały nawet poradniki o tym, co robić w przypadku ataku chemicznego na miasto. Wszystko to było niewątpliwie szokujące dla ludzi, którzy byli przekonani, że przed nami już tylko "koniec historii" jak w słynnej książce Francisa Fukuyamy, rosnący dobrobyt i demokracja. Dziś wiemy o wiele więcej o tym, jak bardzo złudne były te wizje.

Co dziś znajduje się w miejscu po World Trade Center? Miejsce pamięci w Nowym Jorku

W miejscu, gdzie prawie ćwierć stulecia temu stały wieże WTC, dziś znajduje się zarówno miejsce pamięci, jak i najwyższy budynek w USA. One World Trade Center (Freedom Tower) został otwarty w 2014 roku. Ma 541 metrów wysokości (1776 stóp – symboliczna liczba nawiązująca do roku Deklaracji Niepodległości USA). Są tam również fontanny zbudowane dokładnie w miejscu, gdzie stały bliźniacze wieże, a wokół nich wyryto nazwiska wszystkich ofiar zamachu. Muzeum, częściowo znajdujące się pod ziemią, pokazuje pamiątkowe zdjęcia, relacje świadków, zgromadzono tam także eksponaty takie jak fragmenty zburzonych wieżowców.

Sonda Pamiętasz dzień 11 września 2001 roku? Tak, pamiętam to dobrze Nic nie pamiętam z tego dnia Nie było mnie jeszcze na świecie

We will never forget.Photo by @mk_visuals__ pic.twitter.com/JNsYQJlkSp— World Trade Center (@4WTC) September 10, 2025

Helicóptero de la policía de Nueva York intentando encontrar personas para rescatarlas en los tejados del WTC el 11 de septiembre de 2001 pic.twitter.com/0I1cdA8Ggk— Historia y Arqueología (@redhistoria) September 5, 2025

The World Trade Center under construction, 1970 pic.twitter.com/yjCP6aVDK5— History Calendar (@historycalendar) September 11, 2025

QUIZ. Test geograficzny. Słynne budowle! Powinien znać je każdy Pytanie 1 z 10 Centrum Pompidou znajduje się... W Berlinie W Paryżu W Luksemburgu Następne pytanie