Dziś wielka narada wojskowych z całego świata! Niepokojące przecieki z Pentagonu

Setki generałów zmierzają do USA. Tajemnicza wielka narada z Trumpem już dziś

Co się dzieje w Pentagonie i czy powinniśmy się tym martwić? Kilka dni temu świat obiegła wiadomość o tym, że Pete Hegseth, amerykański minister wojny (tak to się od niedawna oficjalnie nazywa w USA, a nie "minister obrony"), wezwał do Stanów Zjednoczonych setki wysokich dowódców wojskowych z całego świata na naradę. Wielkie spotkanie przywódców ma odbyć się już dziś, 30 września w bazie wojskowej w Quantico w stanie Wirginia. O co chodzi? Nie zabrakło oczywiście teorii katastroficznych (za chwilę wybuchnie z pełną mocą globalny konflikt), a nawet kosmicznych (drony nad Danią to nalot UFO, a Ameryka chce ujawnić to innym krajom), ale są i bardziej wyważone. Dziennik „Washington Post” informuje, że chodzi najprawdopodobniej o zmianę strategii wojskowej Stanów Zjednoczonych. To także nie jest dla nas dobra wiadomość.

ZOBACZ TEŻ: Ten kraj następnym celem Putina? Kompletne zaskoczenie

Chodzi o wycofanie części amerykańskich wojsk z Europy? Przywódcy zaniepokojeni

Według „Washington Post” zaznajomieni ze sprawą dowódcy są zmartwieni nową amerykańską Strategią Obrony Narodowej. Chodzi podobno o wojskowe priorytety USA, a co za tym idzie, rozmieszczenie sił amerykańskich na świecie. Jak wiadomo, Amerykanie są obecni także w Europie, w tym w Polsce. Tymczasem Pentagon chce skupić się bezpośrednio na interesach Ameryki, a jej rola w Europie nie będzie w nowej strategii wiodąca. Dowódcy odpytywani przez "WP" wyrażali wręcz frustrację tymi planami, a podejście Donalda Trumpa do polityki zagranicznej nazywali krótkowzrocznym i wewnętrznie sprzecznym. Ale najprawdopodobniej Ameryka chce zmniejszyć liczbę swoich żołnierzy w Europie i łączyć dowództwa. Wszystko jest jednak nadal owiane tajemnicą. Pozostaje czekać na rezultaty spotkania i rozwój wydarzeń.

Sonda Czy uważasz, że na terytorium Unii Europejskiej wybuchnie wojna? Tak Nie Nie mam zdania

Defense Secretary Pete Hegseth will meet with top military leaders next week, the Pentagon confirmed, following a report that the rare gathering will include hundreds of generals and admirals. https://t.co/K0XdW64M1w pic.twitter.com/KO45bhiPHT— The Hill (@thehill) September 25, 2025