Emily Ratajkowski pokazała nagi biust! Seksowna Polka zaszokowała fanów

Emily Ratajkowski odsłoniła nagie piersi! Sukienka gwiazdy nie kryła biustu modelki polskiego pochodzenia

Ostatnio o Emily Ratajkowski (32 l.) nieco przycichło. Jeszcze nie tak dawno niemal co tydzień plotkowano o nowych miłosnych podbojach modelki, która wyraźnie starała się przyćmić samego Leonardo DiCaprio. Potem co prawda była "przyłapywana" przez paparazzich na ulicy, ale sensacji z udziałem gwiazdy polskiego pochodzenia wyraźnie brakowało. Aż do teraz! Emily Ratajkowski pojawiła się na salonach w kreacji, o której natychmiast zrobiło się głośno. Modelka zaszczyciła swoją obecnością przyjęcie urodzinowe Odella Beckhama Jr, zawodnika futbolu amerykańskiego. Zgodnie z obecną modą, która opanowała Hollywood, boska Emily całkowicie odkryła nagi biust. Polskie krągłości wyglądały śmiało na szeroki świat przez niemal całkowicie prześwitującą brązową sukienkę! O staniku Emily całkowicie zapomniała, a wszyscy obecni - o bożym świecie.

Emily Ratajkowski. Kim jest modelka polskiego pochodzenia?

Emily Ratajkowski to jedna z najsławniejszych modelek świata. Zyskała rozgłos, rozbierając się na planie teledysku do piosenki Robina Thicke'a "Blurred Lines", reklamuje też własne kostiumy kąpielowe. Gwiazda nie kryje swoich polskich korzeni, niedawno postanowiła reklamować buty i torebki polskiej firmy CCC. Modelka rozwiodła się po czterech latach od ślubu z Sebastianem Bear-McClardem i dużo plotkowano o tym, że powodem były liczne zdrady producenta. Potem Emily Ratajkowski łączono m.in. z Bradem Pittem (59 l.), Petem Davidsonem (29 l.) czy DJ Orazio Rispo (35 l.).

