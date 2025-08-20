Europa obroni porty Ukrainy? Deklaracja jednego z krajów

"The Guardian": Wielka Brytania chce dziś zobowiązać się do obrony przestrzeni powietrznej i portów morskich Ukrainy

Dowódca brytyjski sił zbrojnych dziś, 20 sierpnia podczas rozmów z Amerykanami w Pentagonie ma poinformować Biały Dom, że Wielka Brytania jest gotowa przejąć kluczową rolę w obronie przestrzeni powietrznej i portów morskich Ukrainy – podał "The Guardian", powołując się na źródła bliskie sprawie. Rozmowy w USA dotyczą sfinalizowania zobowiązań tzw. koalicji chętnych, do której należy ponad 30 państw z Francją i Wielką Brytanią na czele. Celem jest przygotowanie gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy w momencie zawieszenia broni.

Admirał wyklucza działania militarne brytyjskich żołnierzy, ale inaczej mówił minister obrony

Według ustaleń brytyjskiego dziennika, Londyn deklaruje gotowość wysłania żołnierzy, którzy mają wspierać ukraińskie siły w zakresie logistyki i szkoleń, ale nie przewiduje się udziału Brytyjczyków w bezpośrednich starciach na linii frontu. Jednak trzeba przypomnieć, że 15 sierpnia w rozmowie z BBC brytyjski minister obrony John Healey powiedział, że Wielka Brytania nie tylko jest gotowa wysłać swoich żołnierzy na Ukrainę, jeśli dojdzie do zawieszenia broni. Spytany o to, co by było, gdyby Rosja zaatakowała takie siły pokojowe, odrzekł, że gdyby do tego doszło, to „każde brytyjskie siły mają prawo bronić się w razie ataku”.

"Poparcie Donalda Trumpa dla gwarancji bezpieczeństwa w poniedziałek zapoczątkowało wiele działań"

Początkowe plany zakładały zaangażowanie około 30 tysięcy wojskowych odpowiedzialnych za ochronę ukraińskich obiektów strategicznych. Liczbę tę jednak zmniejszono po sprzeciwie części państw europejskich. "Środa to naprawdę ważny moment. Nic nie dzieje się w Waszyngtonie bez zielonego światła prezydenta, więc poparcie Donalda Trumpa dla gwarancji bezpieczeństwa w poniedziałek zapoczątkowało wiele działań" – cytuje The Guardian jednego z brytyjskich urzędników. Sam Donald Trump we wtorek jasno zadeklarował, że amerykańskie wojska nie będą brały udziału w działaniach na terytorium Ukrainy. Wołodymyr Zełenski podkreślił we wtorek, że spodziewa się sfinalizowania gwarancji bezpieczeństwa w ciągu „najbliższego tygodnia lub 10 dni”.

