Fanatyk dźgał nożem ludzi na festiwalu! Nowe decyzje po zamachu w Solingen

Niemcy są wstrząśnięci zamachem terrorystycznym, do którego doszło trzy dni temu w Solingen na zachodzie kraju. Fanatyk z Państwa Islamskiego, które już przyznało się do zamachu, zaatakował nożem przypadkowych uczestników festiwalu ulicznego. Zginęły trzy osoby, osiem zostało poważnie rannych. Sprawca poderżnął ofiarom gardła. Po dobie od dokonania zabójstw Syryjczyk sam zgłosił się na policję i został aresztowany. Teraz władze Niemiec zaostrzą przepisy, by coś zrobić w kwestii zapobiegania takim tragediom? Obiecał to kanclerz Niemiec Olaf Scholz, który złożył dziś, 26 sierpnia w poniedziałek wizytę w miejscu zbrodni. Jak powiedział, zdarzenia w Solingen to "terroryzm przeciwko nam wszystkim, który zagraża naszemu życiu, naszej wspólnocie, sposobowi, w jaki żyjemy. Chcę jasno powiedzieć w odniesieniu do sprawcy, że jestem zły i wściekły z powodu tego czynu. Musi on zostać szybko i surowo ukarany" - mówił kanclerz. Jak dodał, chce szybkiego zaostrzenia przepisów dotyczących broni. "To powinno się stać i stanie się bardzo szybko" - zapewnił polityk.

Do ataku doszło podczas miejskiego festynu ulicznego na placu Fronhof w Solingen w zachodniej części kraju, w piątek 23 sierpnia wieczorem. Między uczestnikami imprezy pojawił się agresywny mężczyzna z nożem. Według świadków wydarzeń krzyknął: "Zadźgam wszystkich!", a potem ruszył z nożem na przypadkowe osoby, celując w ich gardła. "Welt am Sonntag" powołując się raport policji podaje, że nożownik podczas mordowania wołał z kolei "Allahu Akbar", czyli "Allah jest wielki". Śmiertelnie ranił dwóch mężczyzn w wieku 67 i 56 lat oraz 56-letnią kobietę, a także poważnie zranił osiem innych osób. Sprawca uciekł. Wkrótce do ataku przyznało się w sieci Państwo Islamskie. Jak podał m.in. Zeit, fanatycy napisali, że zamachu "na zgromadzenie chrześcijan dokonał jeden z żołnierzy Państwa Islamskiego w ramach zemsty za śmierć muzułmanów w Palestynie i na całym świecie".

Policyjna akcja z udziałem psa tropiącego szybko doprowadziła do pierwszych zatrzymań. Pies poprowadził funkcjonariuszy prosto do znajdującego się zaledwie trzysta metrów od miejsca zbrodni ośrodka dla uchodźców. Tam zatrzymano dwie osoby, w tym 15-latka, który miał wiedzieć o tym, co się wydarzy, ale nie poinformować organów ścigania. To był jednak dopiero początek. Dobę po zamachu, w sobotę około godziny 23 na policję sam zgłosił się główny podejrzany. Mężczyzna był brudny i zakrwawiony. "Jestem tym, którego szukacie" - miał powiedzieć według "Bilda" na komisariacie. Został aresztowany. To Syryjczyk Issa al H., który mieszkał we wspomnianym ośrodku. Przyjechał do Niemiec pod koniec grudnia 2022 roku i złożył wniosek o azyl. Nie był znany policji, jego kontakty z Państwem Islamskim nie były znane. Tymczasem policja znalazła też 150 metrów od miejsca zamachu nóż, którym posługiwał się sprawca. Śledztwo trwa. W miejscu tragedii ludzie składają kwiaty i palą znicze. Premier niemieckiego kraju związkowego Nadrenia Północna-Westfalia Hendrik Wuest nazwał atak w Solingen "aktem terroru".

