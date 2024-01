Firma Elona Muska wszczepiła człowiekowi czip do mózgu. "Sterowanie za pomocą myśli"

Elon Musk, właściciel Tesli i platformy X (dawniej Twitter), ogłosił w poniedziałek, 29 stycznia, że dzień wcześniej jego startup technologiczny Neuralink wszczepił implant czipowy do mózgu pierwszego człowieka, objętego programem badań. "Wstępne wyniki wskazują na obiecujące wykrywanie impulsów neuronowych" - przekazał miliarder we wpisie na X. Zapewnił też, że osoba, której wszczepiono czip ma się dobrze i szybko wraca do zdrowia. Neuralink przez ostatnie lata przeprowadzał setki podobnych testów na zwierzętach. W ubiegłym roku amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków dała zielone światło na badania czipów mózgowych firmy na ludziach.

Startup Elona Muska wszczepił czip człowiekowi

"W ciągu ostatnich dwóch lat skupiliśmy się na budowaniu produktu gotowego do użycia przez człowieka. Czas pomóc prawdziwemu człowiekowi" - mówił w listopadzie 2023 jeden ze współzałożycieli stratupu. Celem firmy - jak twierdzą jej twórcy - jest podłączenie ludzkiego mózgu do komputerów, by pomóc w walce ze złożonymi schorzeniami neurologicznymi. Jak to ma wyglądać? Elektrody są zaprogramowane do zbierania danych o mózgu, w tym o aktywności neuronalnej powiązanej z zamiarem ruchu. Te sygnały neuronowe, zarejestrowane przez elektrody, zostaną następnie przesłane z powrotem do komputerów Neuralink w celu zdekodowania. "Krótkoterminowym celem firmy jest zbudowanie uogólnionego interfejsu mózgowego i przywrócenie autonomii osobom z wyniszczającymi schorzeniami neurologicznymi".

Elon Musk: "Uruchomienie urządzenia za pomocą myśli"

Musk powiedział, że pierwszy produkt Neuralink będzie nosił nazwę Telepatia. A to dlatego, że umożliwi "kontrolę telefonu lub komputera, a za ich pośrednictwem niemal każdego urządzenia, za pomocą myśli. Początkowymi użytkownikami będą ci, którzy utracili władzę w kończynach" - informował. Na razie nie jest jasne, ile osób weźmie udział w eksperymencie. Cały proces ma potrwać około 6 lat.

The first human received an implant from @Neuralink yesterday and is recovering well.Initial results show promising neuron spike detection.— Elon Musk (@elonmusk) January 29, 2024

Elon Musk announces first Neuralink wireless brain chip implant https://t.co/hp7EdAeANo— BBC News (UK) (@BBCNews) January 30, 2024

