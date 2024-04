Generał ostrzega przed połową maja i czerwcem. Mówi, czy "będzie Armagedon"

Nie pójdzie do więzienia

Ukraiński generał dla BBC: "będziemy mieli do czynienia z dość trudną sytuacją. Ale nie będzie ona katastrofalna. Armagedon się nie wydarzy, jak wiele osób zaczyna mówić"

Ukraiński generał ostrzega przed tym, co ma wydarzyć się za trzy tygodnie w związku z wojną na Ukrainie. Od połowy maja i na początku czerwca sytuacja wojenna będzie trudna - ostrzega szef ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) w wywiadzie dla ukraińskiej sekcji BBC. Jak powiedział generał Kyryło Budanow, można w tym czasie spodziewać się problemów, ale Ukraina im podoła. "Według naszej oceny, w najbliższej przyszłości będziemy mieli do czynienia z dość trudną sytuacją. Ale nie będzie ona katastrofalna i musimy to zrozumieć. Armagedon się nie wydarzy, jak wiele osób zaczyna mówić. Ale od połowy maja będą problemy" - oświadczył Budanow, precyzując, że słowa te dotyczą całości kraju, a nie tylko linii frontu.

"Oni prowadzą złożoną operację. Nie chcę o tym długo mówić, ale będzie to trudny okres. Połowa maja, początek czerwca"

Co dokładnie może się stać? Prawdopodobnie chodzi o wielką ofensywę, jaką chce przeprowadzić Władimir Putin. "Rosjanie zastosują kompleksowe podejście. Oni prowadzą złożoną operację. Nie chcę o tym długo mówić, ale będzie to trudny okres. Połowa maja, początek czerwca" - mówił Budanow. Jak dodał, Rosja ma niestety spory zapas rakiet, bo potrafi skutecznie obchodzić zachodnie sankcje, które mogłyby utrudnić Putinowi produkcję komponentów, ale z drugiej strony rosyjskie wojska są coraz mniej profesjonalne i coraz częściej składane są z przypadkowych, niedoświadczonych rekrutów. w Odparciu ataków Putina na pewno pomoże Ukrainie pakiet pomocowy przegłosowany 20 kwietnia w amerykańskim Kongresie.

Ukraine will face a difficult situation from mid-May, - Budanov"But it is not catastrophic, this also needs to be understood. Armageddon will not take place, as many are now starting to say. But there will be problems from the middle of May," the Main Directorate of… pic.twitter.com/3DPqxCzKC0— NEXTA (@nexta_tv) April 22, 2024

