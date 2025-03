Były generał rosyjskich służb: "Rosja i te nowe USA głęboko nienawidzą waszych podstawowych wartości. Łączy ich to, co uważają za wspólnego wroga: was"

Jeszcze przed rozpoczęciem swojej kolejnej prezydentury Donald Trump dawał jasno do zrozumienia, że za jego czasów relacje z Europą muszą ulec zmianie. Podkreślał, że europejskie państwa NATO muszą zwiększyć wydatki na obronność i groził, że jeśli których z tych krajów będzie płacić za mało, nie będzie mógł liczyć na amerykańską obronę w razie wojny. Wypowiedzi Trumpa i jego ludzi na temat Ukrainy i Władimira Putina też mogły wywołać w Europie niepokój. Wołodymyrowi Zełenskiemu Trump publicznie zarzucił zbyt małą wdzięczność wobec USA, w internecie nazywał go "dyktatorem bez wyborów", tymczasem Steve Witkoff, specjalny wysłannik Trumpa ds. Bliskiego Wschodu, a ostatnio także Ukrainy, powiedział niedawno w rozmowie z Tuckerem Carlsonem: "Nie uważam Putina za złego gościa". Co to wszystko znaczy? Trump tylko gra, czy naprawdę porzuca Europę? Wypowiedział się na ten temat były generał FSB Jewgienij Sawostianow.

"Nowy porządek geopolityczny nieuchronnie powstanie z powodu decyzji USA"

W rozmowie z włoskim dziennikiem "Corriere Della Serra" Rosjanin ostrzegł Europę, że jeśli się nie obudzi i nie "weźmie na siebie ciężaru odpowiedzialności za [swoje] przeznaczenie", znajdzie się na marginesie historii. "Dziś jesteście pod butem dwóch potęg, takich jak Rosja i te nowe USA, które głęboko nienawidzą waszych podstawowych wartości. Łączy ich to, co uważają za wspólnego wroga: was. Jesteście w jakiś sposób otoczeni" - powiedział Samostianow. "Obawiam się, że nie macie świadomości ryzyka, jakie podejmujecie... niebezpieczeństwa nieistotności, przede wszystkim własnych wartości demokratycznych. „Nowy porządek geopolityczny nieuchronnie powstanie z powodu decyzji USA o drastycznym zmniejszeniu swojej roli w sprawach międzynarodowych" - uważa był generał, który obecnie mieszka na Zachodzie. Zdaniem Rosjanina Europa powinna informować społeczeństwo o zagrożeniu i nadal angażować się w obronę Ukrainy.

Sonda Czy obawiasz się zagrożenia ze strony Rosji? Tak, to możliwe. Nie, Putin nie zaatakuje.