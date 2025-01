Gigantyczna asteroida przeleci obok Ziemi. "Zabójca miast" leci 10 razy szybciej niż pocisk

Wielka asteroida blisko Ziemi

We wtorek, 28 stycznia w pobliżu Ziemi ma przelecieć ogromna, 7-metrowa i ważąca tyle, co płetwal błękitny asteroida. Leci z prędkością ponad 56 tysięcy kilometrów na godzinę. "Naukowcy z NASA z niepokojem śledzą skałę kosmiczną, odkąd zaczęła zbliżać się do naszej jedynej planety".

Asteroida wielkości autobusu szkolnego!

Przewiduje się, że asteroida 2025 BS4 zbliży się do naszej planety w odległości w odległości około 820 tysięcy kilometrów, jednak obiekt wciąż jest klasyfikowany jako bliski Ziemi (NEO). "Skała wielkości szkolnego autobusu ma ogromną siłę, ponieważ w przypadku zderzenia z Ziemią mogłaby całkowicie zrównać z ziemią Birmingham (Wielka Brytania) lub inne duże miasto" - pisze "Daily Star". A NASA wyjaśnia, co to znaczy NEO. "Są to komety i asteroidy, które zostały popchnięte przez przyciąganie grawitacyjne pobliskich planet na orbity, które pozwalają im wejść w sąsiedztwo Ziemi. Składają się głównie z lodu wodnego z osadzonymi cząsteczkami pyłu".

Kilka lat temu pojawiły się informacje, że w 2029 roku w Ziemię może uderzyć gigantyczna asteroida o nazwie Apophis. Po raz pierwszy została odkryta w 2004 roku, a w 2017 roku oceniano, że prawdopodobieństwo jej zderzenia z Ziemią w 2029 roku wynosi 2,7 proc. Dalsze obserwacje uspokoiły jednak - według ustaleń naukowców wyklucza się możliwość uderzenia tej asteroidy w naszą planetę.