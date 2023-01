Główny sobowtór Putina chory! Będzie casting na nowego dublera? "Poświęci swoje życie"

Rak trzustki, krwi, hemoroidy, chore nerki, wreszcie choroba Parkinsona - na to wszystko podobno choruje Władimir Putin (70 l.). Nie ma dnia, by nie pojawiały się nowe plotki o jego stanie zdrowia - większość z nich mówi o tym, że rosyjski prezydent jedną nogą jest już w grobie. Obsesyjnie boi się też o swoje bezpieczeństwo. Putin jest świadomy tego, że świat pełen jest osób, które wolałyby widzieć go martwego, a tacy ludzie znajdują się nawet w jego bezpośrednim otoczeniu i być może już szykują na niego zamach.

Putin korzysta z pomocy sobowtórów. "Sam nie ma jaj"

Właśnie dlatego paranoiczny Putin od lat korzysta z pomocy sobowtórów. Kyryło Budanow, szef ukraińskiego wywiadu wojskowego HUR, stwierdził kilka tygodni temu temu, że dyktator ma ich co najmniej trzech. "Nigdy nie był idiotą, tymczasem wojna na Ukrainie jest pozbawiona logiki. Wiemy na pewno o trzech osobach, które go zastępują, ale nie wiemy, ile jest ich dokładnie. Wszystkie przeszły operacje plastyczne, by wyglądać tak jak on" - mówił. To właśnie sobowtór, a nie sam Putin, miał np. brać udział w przejażdżce mercedesem po wysadzonym Moście Krymskim, to on pojawił się na poligonie i pokazywał żołnierzom jak się strzela, to on bierze udział w oficjalnych wydarzeniach, gdy Putin nie jest w stanie zwlec się z łóżka.

Sobowtór Putina zaniemógł. Co dalej?

Teraz okazuje się, że rosyjski prezydent ma spory problem. Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez autora Telegramowego kanału Generał SWR, główny sobowtór Putina jest chory i od kilku miesięcy nie może pracować. "W listopadzie ubiegłego roku główny dubler prezydenta miał zaostrzenie przewlekłej choroby nerek i lekarze nie zalecali jeszcze narażania go na skrajny stres. Co więcej, teraz Putin po prostu potrzebuje sobowtóra. To właśnie dubler ze względu na zły stan zdrowia prezydenta organizuje ponad połowę bezpośrednich spotkań i bierze udział w wydarzeniach w imieniu głowy państwa" - czytamy. Podobno na Kremlu panika i gorączkowe poszukiwania nowego dublera. Musi się nauczyć mówić tak jak Putin, ruszać się jak on, musi mieć podobną sylwetkę, zgodzić się na operacje plastyczne, wierną służbę Putinowi tak długo, jak będzie to konieczne i dostępność 24/7. Będą chętni?

