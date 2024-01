i Autor: AP

Ale kariera

Gotował amfetaminę z żoną, Putin go ułaskawił. Rosyjski Walter White będzie wicedyrektorem

Pamiętacie "Breaking Bad"? To właśnie do głównego bohatera tego serialu jest porównywany rosyjski przestępca, Dmitrij Karawajczyk, skazany na 17 lat więzienia za produkcję i handel amfetaminą. Narkotyki gotował ze swoją żoną, nauczycielką fizyki. Teraz został ułaskawiony przez Władimira Putina, bo rosyjski prezydent postanowił nagrodzić go za udział w wojnie. I ma dla niego intratną fuchę.