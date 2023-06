Grecja. Zgwałcili ją na plaży. Dwóch mężczyzn skazanych na dożywocie!

Tlen w zaginionej łodzi skończy się o 13.08! Żona kapitana to prawnuczka słynnej pary z Titanica!

Putin straszy Szatanem. "To bliska przyszłość"

Jest nie do poznania

Greckie media przekazały, że w środę, 21 czerwca zapadł wyrok w sprawie gwałtu, jakiego w lipcu 2022 roku na 18-letniej turystce z Wielkiej Brytanii dokonało dwóch obywateli Pakistanu. Do potwornego zdarzenia doszło na plaży w pobliżu miasto Retimno na greckiej wyspie Kreta. To były pierwsze wakacje dziewczyny, jakie spędzała bez rodziców. Feralnego wieczoru siedziała na plaży razem z koleżanką, która w pewnym momencie zostawiła ją i poszła do miejsca zamieszkania. Wtedy rozegrał się horror.

Koszmar w Grecji. Pojechała na pierwsze wakacje bez rodziców, została zgwałcona

Dziś już 19-letnia młoda kobieta w czasie zeznań przed sądem nie mogła przestać płakać. Towarzyszyli jej rodzice, ona sama była w bardzo złym stanie psychicznym. Opisała, jak tamtego wieczoru nagle pojawili się w jej pobliżu dwaj mężczyźni, po czym unieruchomili ją i przystąpili do zbiorowego gwałtu. "Wakacje zmieniły się w koszmar, już nic nie będzie takie samo" - mówiła. Policja błyskawicznie zatrzymała sprawców gwałtu, dzięki temu, że ofiara natychmiast pobiegła na posterunek i zgłosiła sprawę. Napastnikami było dwóch obywateli Pakistanu w wieku 24 i 27 lat. W środę obaj zostali skazani na dożywocie bez możliwości ubiegania się o zwolnienie warunkowe.

Dożywocie za gwałt w Grecji

Informacja o wyroku za brutalny gwałt pojawia się w czasie, gdy media na całym świecie relacjonują inną tragedię, do jakiej doszło w Grecji. 12 czerwca greckie media poinformowały, że na wyspie Kos znaleziono ciało 27-letniej Polki Anastazji, która pracowała tam w jednym z hoteli. Zwłoki znajdowały się około kilometra od domu 32-latka z Bangladeszu, aresztowanego wcześniej przez policję, i 500 metrów od miejsca, w którym odnaleziono telefon komórkowy Polki. Przeprowadzona na wyspie Rodos sekcja zwłok kobiety potwierdziła śmierć przez uduszenie. Najnowsze informacje na ten temat TUTAJ.

Sonda Jaka kara za zgwałcenie 14-latki? Wyrok w zawieszeniu Od jednego do pięciu lat więzienia Od pięciu do 10 lat za kratami Minimum 10 lat więzienia 15 lat więzienia